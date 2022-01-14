Подстрекал к взяточничеству: экс-руководителя отдела прокуратуры Киевщины приговорили к пяти годам заключения

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.



В 2016 году экс-чиновника разоблачили в мошенничестве и подстрекательстве другого человека к предоставлению 130 тыс. грн взятки прокурорам Ривненской области. Тогда предприниматель нанес ущерб местному бюджету города Ривне и завысил объемы поставок продуктов питания в учебные заведения города.



Чеботарев пообещал посодействовать, чтобы местная прокуратура закрыла дело по предприятию. Но, получив 50 тыс. грн как часть взятки, оставил их себе. Его уволили с должности в марте 2018 года.



Согласно приговору суда Чеботареву назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Также его лишили чина юриста 1 класса.



Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила гражданский иск прокурора и обязала осужденного заплатить 30 тыс. грн.



До вступления приговора в законную силу экс-начальник отдела прокуратуры будет находиться под залогом, размер которого увеличили до 1 млн 240 тыс. грн.

Напомним, ГБР сообщает, что Украина понесла 524 млн грн убытков за 3 года из-за коррупционных преступлений.