Подстрекал к взяточничеству: экс-руководителя отдела прокуратуры Киевщины приговорили к пяти годам заключения
Бывший начальник отдела прокуратуры Киевской области Владимир Чеботарев, которого разоблачили на подстрекательстве к предоставлению 130 тыс. грн взятки, приговорили к 5 годам лишения свободы
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
В 2016 году экс-чиновника разоблачили в мошенничестве и подстрекательстве другого человека к предоставлению 130 тыс. грн взятки прокурорам Ривненской области. Тогда предприниматель нанес ущерб местному бюджету города Ривне и завысил объемы поставок продуктов питания в учебные заведения города.
Чеботарев пообещал посодействовать, чтобы местная прокуратура закрыла дело по предприятию. Но, получив 50 тыс. грн как часть взятки, оставил их себе. Его уволили с должности в марте 2018 года.
Согласно приговору суда Чеботареву назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Также его лишили чина юриста 1 класса.
Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила гражданский иск прокурора и обязала осужденного заплатить 30 тыс. грн.
До вступления приговора в законную силу экс-начальник отдела прокуратуры будет находиться под залогом, размер которого увеличили до 1 млн 240 тыс. грн.
- Напомним, ГБР сообщает, что Украина понесла 524 млн грн убытков за 3 года из-за коррупционных преступлений.
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