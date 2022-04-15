"Подсолнух для украинцев – это не просто растение": в Украине запустили проект Ukraine Now and Forever
Минкультуры с Государственным агентством Украины по искусству запустили проект Ukraine Now and Forever и презентовали объединенный бренд украинской культуры в мире #StandWithUkraine
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины в facebook.
"Подсолнух для украинцев – это не просто растение. Это символ процветания Украины и нашего единства. Ведь его спелые зерна прочно объединены между собой в единый круг. Также это история об эмоциях украинцев и о внимании к нам мира. Подсолнечник фокусирует внимание. Это сейчас нужно и Украине.Люди из всех стран могут помочь для прекращения войны, варварски начатой россиянами на территории Украины, и утверждения мира в нашей стране, - говорится в сообщении.
Автор айдентики проекта Даниель Скрипник. Материалы доступны по ссылке.
Отмечают, что проект объединит разные инициативы и представит миру украинскую культуру и искусство в своей самобытности и разнообразии. Также авторы проекта призывают использовать айдентику и хештег #StandWithUkraine .
- Напомним, в Калифорнии художники нарисовали картины с подсолнухами, чтобы собрать деньги для беженцев из Украины.
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