Подсанкционный российский олигарх Авен "не знает, как выжить" в Лондоне, - Financial Times

Об этом Авен рассказал Financial Times, – информирует Еспресо.TV .



"Позволят ли мне нанять горничную и водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет управлять. Мы не понимаем, как выжить", – сказал он.

Бизнесмен утверждает, что санкции против него не имели оснований. Он будет обжаловать их, ищет британского адвоката, чтобы разморозить средства, достаточные для оплаты юридической консультации. Но, – говорит олигарх, – местные юристы "не хотят работать с россиянами".

"Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно", – отмечает банкир.

Авен рассказал, что имеет влияние на Путина и поддерживает тесные контакты с Кремлем. Тем не менее, он отметил, что ведение бизнеса в России требует контакта с президентом.

"Очень странно оказаться под санкциями только потому, что ты встречаешься с президентом. Мы пытались быть совершенно вне политики. С Путиным я представлял "Альфа-групп", а не себя", - сказал Авен.

Напомним, финансовая полиция Италии арестовала виллу Петра Авена стоимостью более 4 миллионов евро.



Для справки . Петр Авен – один из владельцев финансового консорциума "Альфа-Групп". Ему принадлежит 12,40% "Альфа-Банка" в Украине. Олигарх попал под санкции ЕС 28 февраля из-за связей с администрацией российского президента Владимира Путина. 15 марта его внесли в список санкций Великобритании.

По данным Евросоюза, именно Авен оказывал помощь Кремлю в попытках снять санкции Запада, которые были введены из-за российской агрессии в Украине. В 2018 году Авен вместе с Михаилом Фридманом летали в Вашингтон, чтобы передать послание правительства России по поводу американских санкций и ответа РФ.