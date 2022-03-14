Подсанкционный олигарх Абрамович замечен в аэропорту Израиля

Об этом сообщает Reuters.



На фотографии, полученной Reuters, владелец британского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович сидит в VIP-зале аэропорта с маской, натянутой на подбородок. Издание не смогло проверить, сел ли он на рейс.



Абрамович, также имеющий израильское и португальское гражданство, был среди семи российских миллиардеров, добавленных в список британских санкций из-за вторжения России в Украину.



По данным сайта Marine Traffic, яхта Абрамовича под названием My Solaris направлялась в Стамбул. Издание утверждает, что его самолет приземлился в Стамбуле.



14 марта дипломатические источники сообщили, что ведущие представители ЕС согласились добавить Абрамовича в список подсанкционных российских олигархов. Сам бизнесмен отрицает, что имеет тесные связи с Путиным.



В последние дни власти Европы конфисковали многочисленные объекты недвижимости россиян, включая роскошные яхты стоимостью в сотни миллионов долларов. Одна из яхт Абрамовича стоимостью 600 млн долларов прибыла в территориальные воды Черногории в воскресенье, 13 марта.



Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что его страна "не станет маршрутом для обхода санкций, введенных против России США и другими западными странами".



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