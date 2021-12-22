Подсанкционная гражданская жена Козака "спалила", что семья находится в РФ - журналист "Схем"
Журналист обнародовал информацию из базы данных исполнительных производств РФ, судя по которой, гражданская жена Козака Наталья Лавренюк получила штраф в Москве
Об этом сообщил в telegram журналист-расследователь программы "Схемы" Максим Савчук.
"Гражданская жена Тараса Козака "спалила" место нахождения семьи беглеца-депутата. И это не Беларусь, это все же Россия. 22.11.2021 Наталья Лавренюк нарушила правила дорожного движения в Москве, за что получила штраф", - написал Савчук.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украины и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму двум народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
- 12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.
- Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест . Он там находится до сих пор.
- В июле Печерский районный суд арестовал имущество нардепа от "Оппозиционной платформы – При жизни" Тараса Козака, подозреваемого в госизмене.
- В августе гражданская жена депутата ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк, попавшая под санкции СНБО, сменила фамилию, имя и отчество в России.
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