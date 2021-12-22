Подсанкционная гражданская жена Козака "спалила", что семья находится в РФ - журналист "Схем"

Об этом сообщил в telegram журналист-расследователь программы "Схемы" Максим Савчук.

"Гражданская жена Тараса Козака "спалила" место нахождения семьи беглеца-депутата. И это не Беларусь, это все же Россия. 22.11.2021 Наталья Лавренюк нарушила правила дорожного движения в Москве, за что получила штраф", - написал Савчук.

