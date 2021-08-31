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Подсанкционная гражданская жена Козака изменила в РФ фамилию и имя - "Схемы"

31 августа, 2021 вторник
20:44
Общество Козак

Гражданская жена депутата ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк, которая попала под санкции СНБО, сменила фамилию, имя и отчество в России

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", передает Радио Свобода .

Как отмечается, информацию об изменении имени журналисты нашли на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ.

Там указано, что паспорт и идентификационный номер, принадлежавших гражданской жене нардепа ОПЗЖ Тараса Козака Натальи Лавренюк, теперь принадлежат женщине по имени Светлана Жучкова.

По состоянию на февраль 2021 года эти документы еще принадлежали Лавренюк.

Изменения имени Натальи Лавренюк отражаются не во всех российских реестрах. Так, в реестре юридических лиц России указанный идентификационный номер, как и раньше, закрепленный за Натальей Лавренюк (во всяком случае, в извлечении на компанию "НЗНП Трейд", где она владеет долей 25%).

Справка: Наталья Лавренюк - гражданская жена депутата ОПЗЖ Тараса Козака, которого обвиняют в государственной измене.

  • Напомним, гражданская жена народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака Наталья Лавренюк, не указана в его декларации, в 2020 году стала обладательницей квартиры в московском элитном жилом комплексе Knightsbridge Privat Park.

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Россия
санкции
Тарас Козак
Схемы
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