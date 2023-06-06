Подрывом Каховской ГЭС оккупанты пытаются задержать действия ВСУ, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Такие сооружения, как АЭС и ГЭС защищаются Женевской конвенцией, которая не позволяет использовать подрыв этих объектов с целью достижения военных целей. Оккупанты игнорируют какие-либо правовые нормы. Длина дамбы Каховской ГЭС около 3,5 км. Весь этот участок взорван, что влечет затопление. Военный смысл в подрыве дамбы минимальный", - подчеркнул Згурец.

По словам военного эксперта, подрывом Каховской ГЭС оккупанты надеются, что образуется полоса безопасности, которую пересечь украинской стороне будет трудно.

"Будет затоплен населенный пункт Олешки, часть Кинбурнской косы, где враг пытался удерживать свои подразделения. Оккупанты пытаются минимизировать любые риски возможных действий украинской стороны с пересечением реки. Оккупанты надеются, что образуется полоса безопасности, которую пересечь украинской стороне будет трудно. Но это не повлияет на действия украинской армии. Наступательные действия ВСУ будут иметь успех в других направлениях", - добавил Згурец.

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:

в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения

может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма

российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища

общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.