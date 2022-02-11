Подрывали машины украинских военных: в Луганской области обнаружили арсенал с боеприпасами оккупантов
СБУ обнаружила в Луганской области тайник с гранатами оккупантов, взорвавших автомобили украинских пограничников и работников спецслужб
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Тайник с боеприпасами обнаружили в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы.
Во время осмотра тайника правоохранители изъяли более 70 ручных гранат РГД-5.
По предварительной информации, схрон обустроили участники диверсионно-разведывательной группы российских наемников, причастной к серии взрывов в Луганской области. В состав подразделения входил взрывотехник из РФ.
В 2015 году злоумышленники взорвали радиолокационную станцию и два автомобиля сотрудников СБУ и ГПСУ.
Диверсионную группу нейтрализовали во время спецоперации в 2018 году. Предводителя приговорили к почти восьми годам заключения.
В рамках ранее начатых уголовных производств продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
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