Подрывали машины украинских военных: в Луганской области обнаружили арсенал с боеприпасами оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Тайник с боеприпасами обнаружили в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы.



Во время осмотра тайника правоохранители изъяли более 70 ручных гранат РГД-5.



По предварительной информации, схрон обустроили участники диверсионно-разведывательной группы российских наемников, причастной к серии взрывов в Луганской области. В состав подразделения входил взрывотехник из РФ.







В 2015 году злоумышленники взорвали радиолокационную станцию и два автомобиля сотрудников СБУ и ГПСУ.



Диверсионную группу нейтрализовали во время спецоперации в 2018 году. Предводителя приговорили к почти восьми годам заключения.



В рамках ранее начатых уголовных производств продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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