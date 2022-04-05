"Подрывает единство украинцев перед лицом вражеского нашествия": директор фонда "Возрождение" Сушко об отключении Еспресо, Прямого и 5 канала

Об этом Сушко написал в Facebook.



"Отключение из эфира независимых от власти проукраинских телеканалов является вредительством, которое подрывает единство украинцев перед лицом вражеского нашествия. Не сегодня, так завтра эту ошибку придется исправлять, без вариантов. Так зачем так подставляться?" – написал Сушко.



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Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.