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Главная Эспрессо Т2 "Подрывает единство украинцев перед лицом вражеского нашествия": директор фонда "Возрождение" Сушко об отключении Еспресо, Прямого и 5 канала

"Подрывает единство украинцев перед лицом вражеского нашествия": директор фонда "Возрождение" Сушко об отключении Еспресо, Прямого и 5 канала

5 апреля, 2022 вторник
15:37
Эспрессо Т2 Александр Сушко

Исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко назвал "вредительством" отключение украинских телеканалов Еспресо, Прямой и 5 канал из эфира

Об этом Сушко написал в Facebook.

"Отключение из эфира независимых от власти проукраинских телеканалов является вредительством, которое подрывает единство украинцев перед лицом вражеского нашествия. Не сегодня, так завтра эту ошибку придется исправлять, без вариантов. Так зачем так подставляться?" – написал Сушко.

Читайте также: Выключение телеканала "Еспресо" из сети Т2 – действие российской агентуры, – Николай Княжицкий

  • Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.
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