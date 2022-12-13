Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Глава РВА дал комментарий про подрыв моста 12 декабря в пригороде Мелитополя.

"Между Мелитополем и селом Константиновка был взорван мост, который тянулся через старое русло реки Молочная. Взорваны были две опорные колонны, разрушение которых позволило завалить два пролета моста. Помимо этого, уже больше недели идут проливные дожди и все русло реки Молочная размыто, соответственно, сложно эту территорию переехать колесной техникой, хотя гусеничной возможно", - прокомментировал глава Запорожской РВА .



Олег Буряк рассказал, что мост соединял дорогу Мелитополь – Константиновка – Приморск – Бердянск – Мариуполь – Ростов, то есть, здесь тянулась логистика противника из Ростова, чтобы пополнять российские подразделения боекомплектами или личным составом в Мелитополе.



"А теперь разрушенный мост нарушил всю эту логистическую цепочку. Сделать объездную дорогу возможно, но на это нужно некоторое время, а еще и к тому же у нас постоянно идут дожди, поэтому процесс еще больше усложняется. Подрыв этого моста - мощный шаг ВСУ, чтобы нарушить планы окупантов», - подчеркнул Буряк.

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