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Подрыв военкора Татарского в Петербурге – конфронтация силовых структур в РФ, – военный эксперт Коваленко

3 апреля, 2023 понедельник
15:49
война с Россией

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", отметил, что с 2022 года Татарский начал поддерживать Евгения Пригожина, критикуя главу минобороны РФ Сергея Шойгу

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Военно-политический обозреватель дал комментарий о гибели 2 апреля в Санкт-Петербурге пропагандиста Владлена Татарского в результате взрыва в кафе.

"На мой взгляд, это более внутриведомственная конфронтация между представителями силовых структур РФ. Есть определенный пул российских военкоров-пропагандистов , находящийся под патронатом минобороны РФ. Например, "Комсомольская правда" полностью руководствуется российским минобороны, но со второй половины 2022 года это издательство начало постоянно критиковать министерство, а также поддерживать ЧВК Вагнер и Евгения Пригожина. Подрыв Татарского - сигнал для других корреспондентов-пропагандистов, чтобы они не поддерживали ЧВК Вагнер, являющуюся силовой структурой и филиалом ФСБ", - пояснил военный эксперт.

Александр Коваленко отметил, что именно в это время минобороны РФ никак не может реализовать интеграцию в зону боевых действий своих НДС, таких как Редут, Патриот, и предоставить им соответствующий пиар.

"Этот Владлен Татарский с самого начала находился под руководством ГУ Генштаба ВС РФ, то есть условно говоря, ГРУ (главное разведывательное управление – ред.), а это филиал минобороны РФ. Но именно в 2022 году Татарский начал поддерживать Евгения Пригожина, ЧВК Вагнер которого является силовым филиалом ФСБ. Ведь это две конкурирующие конторы, соответственно, делаем вывод, что Татарского убрали именно за критику Сергея Шойгу, потому что не нужно кусать ту руку, которая кормила тебя все эти годы", - подытожил Коваленко.

Россия
теракт
Вагнергейт
пропаганда
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