Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"Херсонской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению и командира 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.



В ходе следствия прокуроры установили, что в конце февраля этого года подозреваемые руководили захватом Каховской ГЭС и подрывом Северо-Крымского канала в Херсонской области.



Генерал-майор заместитель командующего ЧФ руководил незаконными действиями захватчиков на этом гражданском объекте, который принадлежит к критической инфраструктуре и обеспечивает водой население, а также орошение полей в регионе. Полковник, командир бригады, непосредственно руководил подчиненными ему солдатами, взорвавшими канал в нескольких местах. ", – разъясняют в ведомстве.



Это нанесло ущерб гражданской инфраструктуре, окружающей среде и финансовому ущербу государству.



Обвиняемые объявлены в международный розыск.

24 февраля российские кафиры захватили главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук считает, что основной целью россиян является содержание сухопутного коридора в Крым и Северо-Крымский канал.

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