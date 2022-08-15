Подрыв Северо-Крымского канала: в суд направили материалы дела по генерал-майору Черноморского флота РФ и командиру бригады
Дела в отношении заместителя командующего Черноморским флотом РФ и командира бригады будут судить за подрыв Северо-Крымского канала. Злоумышленников объявили в международный розыск
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
"Херсонской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению и командира 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц", - говорится в сообщении.
В ходе следствия прокуроры установили, что в конце февраля этого года подозреваемые руководили захватом Каховской ГЭС и подрывом Северо-Крымского канала в Херсонской области.
Генерал-майор заместитель командующего ЧФ руководил незаконными действиями захватчиков на этом гражданском объекте, который принадлежит к критической инфраструктуре и обеспечивает водой население, а также орошение полей в регионе. Полковник, командир бригады, непосредственно руководил подчиненными ему солдатами, взорвавшими канал в нескольких местах. ", – разъясняют в ведомстве.
Это нанесло ущерб гражданской инфраструктуре, окружающей среде и финансовому ущербу государству.
Обвиняемые объявлены в международный розыск.
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