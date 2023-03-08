Подрыв "Северных потоков" оплатил украинец, не связанный с правительством Зеленского, - The Times
Издание отмечает, что подрыв газопроводов "Северный поток" был "собственной инициативой" украинца, не связанного с правительством Зеленского
Об этом пишет The Times.
По данным издания, спонсор сам оплатил аренду яхты, работу элитных водолазов, поддельные паспорта и покупку кумулятивных зарядов взрывчатки, доступную только для нефтяной и газовой промышленности по специальной лицензии. Также подчеркивается, что это "влиятельный человек".
Издание отмечает, что имя этого человека "циркулировало" в кругах разведки, однако его не раскрыли. The Times заявляет, что спецслужбы сделали это, чтобы не провоцировать конфликт между Германией и Украиной, ведь тогда страна "тянула время" с предоставлением оружия и танков для Киева.
- В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2". Тогда же премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.
- Издание The New York Times опубликовало материал, согласно которому подрыв российских газопроводов якобы совершила проукраинская группа, прямо не связанная с правительством или спецслужбами.
- В Офисе президента опровергли причастность Украины к взрывам на "Северных потоках" в Балтийском море.
- Министр обороны Алексей Резников отрицал причастность украинцев к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море.
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