Об этом пишет The Times.

По данным издания, спонсор сам оплатил аренду яхты, работу элитных водолазов, поддельные паспорта и покупку кумулятивных зарядов взрывчатки, доступную только для нефтяной и газовой промышленности по специальной лицензии. Также подчеркивается, что это "влиятельный человек".

Издание отмечает, что имя этого человека "циркулировало" в кругах разведки, однако его не раскрыли. The Times заявляет, что спецслужбы сделали это, чтобы не провоцировать конфликт между Германией и Украиной, ведь тогда страна "тянула время" с предоставлением оружия и танков для Киева.