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Подрыв россиянами Каховской ГЭС – это ворота к уничтожению других инфраструктурных объектов Украины, - Портников

17 июня, 2023 суббота
22:40
Война с Россией Виталий Портников

Журналист Виталий Портников допускает, что долгая война может привести к серии техногенных катастроф, которые сделают часть территории Украины в будущем непригодной для жизни

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Неоднократно в наших эфирах специалисты говорили о последствиях подрыва плотины Каховской ГЭС и мы должны осознавать довольно простую вещь, что Запорожская АЭС это не Чернобыльская АЭС и не реактор Фукусимы, потому что АЭС уже фактически остановлена. Если ЗАЭС будет взорвана, то последствия не будут такими, как были на ЧАЭС и Фукусиме. Можно сказать, что последствия подрыва Каховской ГЭС выглядят гораздо более масштабными, чем возможные последствия аварии на ЗАЭС. Допускаю, что Россия пойдет по пути других техногенных катастроф. Я всегда говорю, что не стоит считать, что долгая война с Россией – это некая панацея, которая приведет к развалу РФ. Надо помнить, что Россия уже пошла достаточно амбициозным путем с точки зрения злодейства. Подрыв Каховской ГЭС – это ворота к уничтожению других инфраструктурных объектов Украины", - сказал журналист.

Виталий Портников добавил, что в Украине еще не одна гидроэлектростанция и не одна атомная электростанция.

"Россияне снова смогут ворваться с севера, но не для того, чтобы зайти в Киев, а захватить Ровенскую АЭС, чтобы там организовать взрыв. И это скажется на экологической ситуации в Европе. Соответственно, Европа и западные области Украины – эти территории могут стать зоной экологической катастрофы. Поэтому мы всегда должны помнить, почему нужно избежать долгой войны, потому что долгая война может привести не к тому, что война закончится на условиях Кремля, а к тому, что серия техногенных катастроф сделает огромную часть территории Украины в будущем непригодной к жизни. Если задача – опередить действия агрессора, то об этом всегда нужно помнить", - отметил Портников.

  • Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС (подробно об этом читайте по ссылке ). В Энергоатоме заявили , что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая.
  • 7 июня в мэрии Энергодара отметили , что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент.
  • Также в МАГАТЭ заявили : если темпы падения уровня воды сохранятся, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из Каховского водохранилища через два дня.
  • Впрочем, вечером 8 июня в МАГАТЭ отметили : по предварительным выводам экспертов, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Однако для точной информации специалисты МАГАТЭ пригласили доступ к месту измерение уровня воды в водохранилище, а также канал Запорожской ТЭС, примыкающий к ЗАЭС.
  • 9 июня Энергоатом переводит последний энергоблок ЗАЭС в режим "холодной остановки"
Видео
Украина
Россия
Виталий Портников
воєнні злочини Росії
Запорожская АЕС
Каховская ГЭС
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