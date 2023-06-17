Подрыв россиянами Каховской ГЭС – это ворота к уничтожению других инфраструктурных объектов Украины, - Портников

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Неоднократно в наших эфирах специалисты говорили о последствиях подрыва плотины Каховской ГЭС и мы должны осознавать довольно простую вещь, что Запорожская АЭС это не Чернобыльская АЭС и не реактор Фукусимы, потому что АЭС уже фактически остановлена. Если ЗАЭС будет взорвана, то последствия не будут такими, как были на ЧАЭС и Фукусиме. Можно сказать, что последствия подрыва Каховской ГЭС выглядят гораздо более масштабными, чем возможные последствия аварии на ЗАЭС. Допускаю, что Россия пойдет по пути других техногенных катастроф. Я всегда говорю, что не стоит считать, что долгая война с Россией – это некая панацея, которая приведет к развалу РФ. Надо помнить, что Россия уже пошла достаточно амбициозным путем с точки зрения злодейства. Подрыв Каховской ГЭС – это ворота к уничтожению других инфраструктурных объектов Украины", - сказал журналист.

Виталий Портников добавил, что в Украине еще не одна гидроэлектростанция и не одна атомная электростанция.

"Россияне снова смогут ворваться с севера, но не для того, чтобы зайти в Киев, а захватить Ровенскую АЭС, чтобы там организовать взрыв. И это скажется на экологической ситуации в Европе. Соответственно, Европа и западные области Украины – эти территории могут стать зоной экологической катастрофы. Поэтому мы всегда должны помнить, почему нужно избежать долгой войны, потому что долгая война может привести не к тому, что война закончится на условиях Кремля, а к тому, что серия техногенных катастроф сделает огромную часть территории Украины в будущем непригодной к жизни. Если задача – опередить действия агрессора, то об этом всегда нужно помнить", - отметил Портников.