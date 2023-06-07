Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Подрыв Россией Каховской ГЭС: затоплен нацпарк "Нижнеднепровский" с угодьями мирового значения, под угрозой сотни видов рыб и птиц

Подрыв Россией Каховской ГЭС: затоплен нацпарк "Нижнеднепровский" с угодьями мирового значения, под угрозой сотни видов рыб и птиц

7 июня, 2023 среда
19:35

В результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, 6 июня, затоплен Национальный парк "Нижнеднепровский", под угрозой оказались сотни видов рыб и птиц

Об этом информирует Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Потоп задел территории, где сохранились типичные и редкие группировки пойменных лесов, болот, лугов, песчаных степей, степных склонов Днепра и балок, обнажений горных пород.

"Большая вода задела земли Изумрудной сети и Рамсарские угодья, которые имеют мировое значение из-за их уникального биоразнообразия. Флора и фауна ННП "Нижнеднепровский" насчитывают 120 охраняемых ценных видов. В результате российского террора на территории Нацпарка погибают животные, а среда их обитания исчезает", - рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец.

Один из основных миграционных путей птиц – Днепровский – проходит через территорию парка "Нижнеднепровский". Места остановок очень важны для питания и отдыха мигрирующих птиц. На территории было обнаружено 60 видов подлежащих охране птиц.

Также во временно оккупированном Нацпарке "Большой Луг" из-за снижения уровня воды существует риск обмеления водно-болотных угодий "Архипелаг Большие и Малые Кучугуры".

"Под угрозой из-за изменений в экосистеме окажется 54 вида рыб, 156 видов птиц, обитающих на островах архипелага. По состоянию на сегодня (7 июня, - ред.) зафиксировано обмеление на 1,7 метра, вода отошла на 17 метров от берега. Критический показатель – 8 метров", - пишет ведомство.

Архипелаг "Пойма Семь Маяков" на территории парка "Большой Луг" обмелеет ориентировочно на 50% при снижении уровня воды на 9 метров, в то же время полное обмеление будет на 14 метрах. Исчезнет 47 видов рыб, есть риски для 137 видов.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. В свою очередь Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня . По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву. Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что подрывом ГЭС россияне доказали, что неспособны удержать временно оккупированные территории. Заместитель генсека ООН отметил, что подрыв гидроэлектростанции будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он заверил в поддержке и помощи Украине.

В результате подрыва Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод. Это может привести к исчезновению этого вида рыб в водоемах страны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что подрыв Каховской ГЭС, произошедший 6 июня, Украина должна расследовать вместе с россиянами.

Министерство здравоохранения допускает вероятность вспышки холеры в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов.

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС Россией цены на пшеницу в мире выросли на 3%, до $6,4 за бушель, кукуруза - на 1%, овес - на 0,8%. После коррекции пшеница стоит около $6,23.

Европейский Союз направит Украине помощь для преодоления последствий взрыва россиянами Каховской ГЭС, в том числе фильтрами, насосами, генераторами и оборудованием для приюта.

В оккупированном городе Олешки в Херсонской области уже первые погибшие в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС, рассказал городской голова оккупированного города Евгений Рыщук в эфире Еспресо.

Новости
Херсонщина
оккупированные территории
Каховка
экологическая катастрофа
Каховская ГЭС
Читайте также:
Дмитро Пєсков
6 июня, 2023 вторник
Кремль обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС, Данилов отреагировал
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
5 июня, 2023 понедельник
Токаев элегантно послал Лукашенко: Климкин о приглашении Казахстана стать членом союзного государства
На фото Каховська ГЕС
6 июня, 2023 вторник
Подрыв Каховской ГЭС: оккупанты пытаются попасть на правый берег Днепра под видом эвакуируемых гражданских
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.55
    Продажа 40.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
7 июня
20:11
Офицер ВСУ обвинил Маляр во лжи насчет "капитального" строительства укреплений вокруг Бахмута
20:05
РДК заявил, что уже 7 дней контролирует Новую Таволжанку на Белгородщине
20:05
Алексей Данилов
"Когда мы начнем, увидят все": Данилов заявил, что Украина еще не ведет контрнаступление
20:05
OPINION
Как московские попы трактуют Каховскую трагедию
19:25
Месси отказал "Барселоне" и выбрал другое место продолжения карьеры. Будет играть с украинцем
19:24
Боеприпасы к Gepard, вездеходы Bandvagn, дроны Vector: Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи
19:13
В затопленной Голой Пристани россияне выгоняют людей из домов и строят позиции на крышах, из Козачих Лагерей запретили эвакуацию, - Генштаб
19:05
Эксклюзив
Подрыв Каховской ГЭС: в Олешках есть первые погибшие, - мэр Рищук
19:00
Обзор
Победные новости 469-го дня войны: наступление ВСУ на Бахмутском направлении и реэкспорт швейцарского оружия
18:50
В Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см
18:49
Польский бренд одежды Medicine создал коллекцию по мотивам картин Марии Примаченко
18:29
Ситуация на ЗАЭС в любое время может выйти из-под контроля, - мэрия Энергодара советует покинуть город
18:26
Генераторы, насосы, оборудование для приюта: ЕС поможет Украине преодолеть последствия подрыва Каховской ГЭС
18:05
Украина на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта, - Козицкий
18:04
Штурмовали Донетчину и Луганщину: СБУ объявила подозрение оккупантам из российского подразделения "Шторм"
18:02
OPINION
Налог с благотворительности изначально бессмысленен
17:52
Игорь Кузин
В Минздраве допустили вероятность вспышки холеры в результате подрыва Каховской ГЭС
17:49
Привести к национальным реалиям: в НБУ рассказали, как будут регулировать рынок криптовалют
17:37
Морпехи уничтожили 6 российских танков, грузовик и 2 артиллерийские системы
17:07
Легион "Свобода России" обнародовал позицию в отношении Крыма и обратился к жителям полуострова
17:01
Обновлено
Эрдоган поговорил с Зеленским и Путиным о подрыве Каховской ГЭС: предложил создать совместную комиссию по расследованию
16:48
Подрыв Каховской ГЭС: затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод
16:45
Интервью
F-16 успеют принять участие в контрнаступлении ВСУ, – военный эксперт Черник
16:44
Эксклюзив
Имеющийся в Австралии истребитель F/A-18 Hornet по возможностям лучше F-16, - главред Defense Express Катков
16:31
Укрзализныця назначила дополнительный поезд Одесса - Киев
16:24
Минздрав предупредил об опасности ботулизма в результате подрыва Каховской ГЭС: как уберечься
16:16
На фото украинское поле пшеницы
Подрыв Россией Каховской ГЭС привел к росту цен в мире на пшеницу, кукурузу и овес
16:03
OPINION
Херсон в огне и воде. Почему вопрос о Чонгаре снова ко времени?
15:59
Эксклюзив
Появились тенденции перехвата инициативы на поле боя со стороны ВСУ, - капитан ВСУ Прозапас
15:56
Данилов: перед подрывом Каховской ГЭС россияне максимально накопили воду, чтобы навредить сильнее
15:45
РФ открыла на оккупированных территориях учреждения по привлечению населения к войне
15:34
Обновлено
Подрыв Каховской ГЭС: эвакуированы 1700 жителей Херсонщины, враг совершил хакерскую атаку на программное обеспечение горячей линии ОВА
15:32
На фото человек, работающий за компьютером
Россияне совершили хакерскую атаку на горячую линию Херсонской ОГА
15:30
Илон Маск распространил видео экс-ведущего Fox News Такера Карлсона с обвинениями Украины в подрыве Каховской ГЭС
15:09
Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону о реэкспорте оружия
14:57
Первые звезды Вселенной: новое исследование указывает на их уникальную смерть
14:46
На западе ливни и шквалы, а на юге - теплая и сухая погода: прогноз на 8 июня от Наталки Диденко
14:41
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 1-6 июня: южный фронт снова загорелся, а под Бахмутом подгорает у россиян
14:25
Правоохранители задержали экс-силовика и полицейского, которые незаконно следили за жителями Киевщины и продавали данные с госбаз
14:23
Кличко уволил чиновника КГГА, которого СМИ "поймали" за празднованием с застройщиком в ресторане во время комендантского часа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV