Об этом пишет Trading Economics и ресурс Barchart Trader, отслеживающий рыночные данные в режиме реального времени.

В результате подрыва Россией Каховской ГЭС цены на пшеницу выросли на 3%, достигнув $6,4 за бушель (около 27 кг), кукуруза - на 1%, овес - на 0,8%. Затем последовала коррекция цен и сейчас пшеница стоит около $6,23 за бушель.

Прорыв дамбы вызвал беспокойство на рынках из-за возможного нарушения поставок зерновых и подсолнечного масла из Украины.

Аналитики утверждают, что взрыв на дамбе Каховской ГЭС приведет к прекращению водоснабжения, необходимого для сельского хозяйства на юге Украины. Это не только разрушит сельское хозяйство, но и усилит геополитическую обеспокоенность, поставит под сомнение продолжение соглашения с Россией о морском экспорте зерна из украинских портов.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. В свою очередь Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня. По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву. Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что подрывом ГЭС россияне доказали, что не способны удержать временно оккупированные территории. Заместитель генсека ООН отметил, что подрыв гидроэлектростанции будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он заверил в поддержке и помощи Украине.