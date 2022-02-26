Подрыв промышленных емкостей с химическими веществами: СБУ сообщает о вероятности провокации в Донецке
Оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы на территории временно оккупированного Донецка, существует вероятность подрыва промышленных емкостей с химическими веществами
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Имеем разведывательную информацию из временно оккупированного Донецка. Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации - подрыва промышленных емкостей с химическими веществами", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, в этой диверсии по отношению к мирному населению планируют обвинить украинских военных.
"Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам", - отметили в службе.
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