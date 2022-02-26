Подрыв промышленных емкостей с химическими веществами: СБУ сообщает о вероятности провокации в Донецке

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"Имеем разведывательную информацию из временно оккупированного Донецка. Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует вероятность провокации - подрыва промышленных емкостей с химическими веществами", - говорится в сообщении.



По данным СБУ, в этой диверсии по отношению к мирному населению планируют обвинить украинских военных.



"Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам", - отметили в службе.