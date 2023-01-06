Подрыв опасных предметов и обучающие стрельбы: киевлян и полтавчан предупредили о взрывах и выстрелах 6 января
6 января в Бучанском районе ГСЧС будут ликвидировать взрывоопасные предметы, а в Полтавской общине будут проходить учебные стрельбы
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"В окрестностях столицы может быть громко. Это работают наши саперы", - пишет пресс-служба.
Сегодня, 6 января, с 13:00 до 15:00 в Бучанском районе пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям будут ликвидировать взрывоопасные предметы. В некоторых общинах будут раздаваться звуки взрывов.
Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин пишет, что в регионе будут проходить обучение.
"В Полтавской общине будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал Лунин.
Украинцев призывают сохранять спокойствие, а во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.
- 30 декабря 2022 сообщалось, что на территории Киевской области будут тренировки украинских саперов.
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