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Подрыв опасных предметов и обучающие стрельбы: киевлян и полтавчан предупредили о взрывах и выстрелах 6 января

6 января, 2023 пятница
13:02
Общество

6 января в Бучанском районе ГСЧС будут ликвидировать взрывоопасные предметы, а в Полтавской общине будут проходить учебные стрельбы

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В окрестностях столицы может быть громко. Это работают наши саперы", - пишет пресс-служба.

Сегодня, 6 января, с 13:00 до 15:00 в Бучанском районе пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям будут ликвидировать взрывоопасные предметы. В некоторых общинах будут раздаваться звуки взрывов.

Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин пишет, что в регионе будут проходить обучение.

"В Полтавской общине будут проводить учебные стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - написал Лунин.

Украинцев призывают сохранять спокойствие, а во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

  • 30 декабря 2022 сообщалось, что на территории Киевской области будут тренировки украинских саперов.

 

Киевщина
ДСНС
новости Киева
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