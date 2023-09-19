Подрыв обороноспособности и ставленица Портнова: почему госаудит проблема не Минобороны, а государства

Автор материала: Татьяна Николаенко, Цензор.НЕТ.

Как поставить под угрозу ВПК, прочитав только одно постановление

Цензор.НЕТ уже писал об истории с государственным аудитом, который после проверки контрактов Минобороны обнаружил там 2,5 млрд гривен "государственного ущерба". Госаудитслужба это сделала на основе постановления Кабмина 335, которое позволило Минобороны заключать с компаниями прямые контракты без проведения аукционов и определяло калькуляцию, но в ней не упоминалась прибыль, поэтому Госаудитслужба почему-то решила, что она незаконна.

Поставщики Минобороны, прочитав такое, "потеряли себя от счастья", но стали бить тревогу.

В результате Федерация работодателей обратилась к президенту и призвала безотлагательно разрешить эту ситуацию, потому что это может больно ударить по обеспечению армии.

Президент поручил Кабмину разобраться. Кабмин решил просто отменить постановление 335. Вот только проблему это никак не решило, потому что за весь период пока действовало постановление 335, предприятиям можно "шить" незаконную прибыль. Что и начали делать некоторые органы, в частности ГБР.

8 сентября к президенту Украины снова обратилась Федерация работодателей, где указала на подобный инцидент с компанией "Пожмашина", от которой ГСЧС во Львовской области по результатам аудита теперь требует вернуть по 1,1 млн прибыли за каждую поставленную машину. В письме президенту Федерация отмечает, что подобная ситуация может вызвать изъятие документов и наложение ареста на счета предприятия.

"Такое отношение со стороны представителей властных структур страны подрывает доверие к государству и ставит под сомнение желание последних обеспечить победу в столь тяжелой войне", - говорится в письме Федерации работодателей к Владимиру Зеленскому.

Федерация снова призвала президента помочь провести совместное совещание с Кабмином и разрешить ситуацию.

Впрочем, похоже, что Кабмин считает эту ситуацию зоной ответственности именно Госаудитслужбы, а также локальной проблемой Минобороны и Минэкономики.

На минувшей неделе Минэкономики сделало свой шаг, чтобы разрешить эту ситуацию.

Замминистра Надежда Бигун передала Госаудитслужбе разъяснения относительно 335-го постановления.

Почему постановление 335 не имеет никакого отношения к прибыли?

В этом документе, в частности, указывается, что 28 февраля 2022 года было принято постановление №169 "Некоторые вопросы осуществления оборонных и публичных закупок товаров, работ и услуг в условиях военного положения" в соответствии с которым на период действия правого режима военного положения был упрощен порядок осуществления закупок.

В то же время 20 марта 2022 было принято постановление №335 "Некоторые вопросы осуществления оплаты товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны в условиях военного положения", которое определило особенности формирования договорной цены на основании калькуляции расходов. Впрочем, это постановление не касалось порядка формирования прибыли, а только калькуляции и сокращения документооборота.

В то время как порядок получения прибыли был прописан другим – 363-им постановлением.

В частности, ним установлено, что "прибыль в составе цены составляет 1 процент расходов отечественного предприятия на приобретение комплектующих изделий (полуфабрикатов), спецоборудования (спецоборудования), работ (услуг) у других субъектов хозяйствования и 30 процентов остальных расходов в составе производственной себестоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения. В расчете прибыли не учитываются налоги и сборы".

В случае же осуществления закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения по импорту через отечественных субъектов хозяйствования снабженческое вознаграждение составляет 3 процента стоимости товаров, работ и услуг.

В Министерстве напомнили, что в соответствии с изменениями в Закон "О публичных закупках" и другими законодательными актами Украины по осуществлению оборонных и публичных закупок на период действия правового режима военного положения определено право Кабинета Министров Украины определять особенности осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного состояния.

"В то же время порядок планирования, формирования, особенностей размещения, корректировки оборонных закупок, осуществления контроля и отчетности об их выполнении, а также обнародования информации об оборонных закупках (далее - Порядок), утвержденный постановлением №363 остался в силе и не был отменен", - сказано в разъяснении.

Проблема без решения

Казалось бы, после этого вопрос должен был как-то решиться. Или по крайней мере Госаудитслужба должна была хотя бы сделать какое-то заявление. Но, насколько известно, реакции ГАСУ на письмо Минэкономики нет и на контакты с министерством руководитель Госаудитслужбы Алла Басалаева пока не выходила.

Алла Басалаева

Между тем, в прошлую пятницу руководители нескольких предприятий вышли на пресс-конференцию и назвали историю с госаудитом диверсией против ВПК и вообще призвали ликвидировать Госаудитслужбу как таковую.

В частности, директор частного КПП "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, комментируя скандальный аудит, рассказал, что на его основе ГБР открыло производство против компании, что может привести к "остановке производства минометов и бронированных автомобилей, а также поставкам критически важных 120-мм мин и 122-мм снарядов, а следовательно увеличение потерь на поле боя"

"ГАСУ сознательно игнорирует закон Украины "Об оборонных закупках" и постановление Кабмина 363… Законодательство Украины позволяет предприятиям иметь прибыль и включать ее в калькуляцию. Действия ГАСУ имеют признаки диверсии против военно-промышленного комплекса и Сил обороны Украины", - заявил Бельбас.

"Как нам стало известно, ГБР сейчас фальсифицирует дело против нашей компании, что станет прецедентом атаки на весь военно-промышленный комплекс. Имея на руках юридически ничтожное заключение ГАСУ, нас хотят обвинить в нанесении государству ущерба через получение компанией прибыли. С прибыли уплачены налоги, а средства проинвестированы в производство оружия для победы над агрессором. Действия ГБР приведут к остановке минометов, бронированных автомобилей, поставок критически важных 120-мм мин и 122-мм снарядов, а значит, к увеличению потерь на поле боя", - подчеркнул он.

Он призвал президента Украины не допустить уничтожения украинского ВПК.

"Украинская бронетехника" производит бронеавтомобили "Варта" и "Новатор", возобновила и релоцировала производство мин 60-го калибра, производит бронезащиту для самоходных гаубиц "Богдана" и ракетного комплекса "Нептун", а также поставляет дальнобойные выстрелы для "Богданы".

"Ими были уничтожены позиции российских захватчиков на острове Змеиный", – напомнил Бельбас.

Несмотря на то, что в издании The New York Times вышла статья о завышении компанией цен, на самом деле цены УБ являются одними из самых низких среди украинских специмпортеров.

Более того, аудит ГАС ставит под удар каждого специмпортера оружия. Так, по каждому договору на поставку оружия государственной компании "Укрспецэкспорт" ГАСУ имели аналогичные претензии из-за 3% доходов компании.

Если ГБР собирается воспользоваться таким прецедентом и прийти к каждому специмпортеру оружия из-за аудита ГАСУ, то это просто поставит под угрозу боеспособность нашей армии.

Владелец предприятия "Текстиль-контакт" Александр Соколовский на той же пресс-конференции заявил, что в принципе поставщики Минобороны, скорее всего, выиграют дела у Госаудитслужбы в суде. "Но зачем это? Мы должны тратить время на создание новой продукции, на расширение производства, чтобы людям поднимать зарплаты. А мы будем тратить деньги на войну с собственным государством", - отметил он.

Предприниматель считает, что Госаудитслужба должна быть ликвидирована, поскольку не выполняет эффективно свои функции.

"Я вообще не понимаю, если есть Счетная палата, защищенная Конституцией, зачем нужно ГАСУ, это бывшее контрольно-ревизионное управление. Эта система неэффективна", - отметил Соколовский.

Во вторник уже ГП "ГосККБ "ЛУЧ" официальными письмами обратилось к премьер-министру Шмыгалю, секретарю СНБО Украины Данилову, министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышину и генеральному директору АО "Украинская оборонная промышленность" Сметанину с просьбой урегулирования соответствия заключений Госаудита законодательству.

"Кроме военной агрессии Российской Федерации против Украины, ГП "ГосККБ "ЛУЧ" столкнулось с внутренними факторами, которые затрудняют выполнение поставленных задач разработки и производства Оружия Победы. Надуманная позиция должностных лиц Госаудитслужбы относительно запрета на включение прибыли в состав цены создала реальные угрозы национальной безопасности и обороне государства. Заключения Госаудитслужбы вызывают недоумение и возмущение, повлекли за собой разногласия и судебные процессы между органами власти в период военного положения, а материалы ревизии переданы правоохранительным органам, на основании которых открыты уголовные производства. В искусственном возникновении указанных угроз заинтересована прежде всего Российская Федерация, в интересах которой у ГП "ГосККБ "ЛУЧ" неоднократно возникали препятствия в виде вымышленных клеветы, бюрократических препятствий нашей работе", - говорится в сообщении на странице КБ Луч в Facebook.

За это время Госаудитслужба не обнародовала какую-либо свою позицию по ситуации с постановлением.

Кто такая Алла Басалаева и чей он человек?

Алла Басалаева возглавила Госаудитслужбу 4 ноября 2022 года.

Интересно, что еще месяц назад ходили активные слухи об увольнении руководительницы Госаудитслужбы Басалаевой. На этой должности она сменила Геннадия Плиса, которого решили поставить на Счетную палату вместо Валерия Пацкана.

До этого Басалаева была членом ЦИК, куда попала в 2018 году по квоте партии "Возрождение". На эту должность, по информации СМИ, ее предлагал близкий соратник Андрея Портнова Валерий Писаренко.

В ЦИК Басалаева, к слову, работала с 2005 года. Занималась представительством комиссии в судах. С 2008-го по 2012 год Алла Басалаева работала завотделом представительства интересов Комиссии в судах юридического управления Секретариата ЦИК. В 2012 году была назначена указом Виктора Януковича судьей Дарницкого суда. Говорят, что на эту должность ее продвинул сам Портнов. "Интересно, что в конкурсе кандидатов на должность судьи Алла Валентиновна получила 88 баллов. Этот результат трудно назвать лучшим, ведь более 100 кандидатов в рейтинге набрали больше баллов. Также известно, что 3 февраля 2015 года против судьи Аллы Басалаевой было открыто дисциплинарное производство, которое, однако, впоследствии закрыли", - сообщает издание Prosud. Кроме того, упомянутое издание имело большие вопросы относительно происхождения состояния Басалаевой. Еще в 2019 году Басалаеву видели за одним столом с друзьями Портнова. А уже в 2021 году она была советницей Председателя СБУ Ивана Баканова, который загадочно исчез в первые дни полномасштабного вторжения.

Как известно, против Портнова еще в 2021 году были введены санкции в США. В марте 2022 года журналисты "Схем" установили, что семья Портнова владеет недвижимостью в Москве совместно с друзьями руководителя российского МИД Сергея Лаврова. Впрочем, украинские власти до сих пор не ввели санкции против Портнова. Вчера в эфире Радио Свобода секретарь СНБО Алексей Данилов снова заявил, что соответствующее представление ему не поступало.

"Ее очень не любит один человек на Банковой, в том числе и за то, что он своим аудитом привела к увольнению Резникова", - говорит собеседник Цензор.НЕТ в кругах власти.

"Но ей доверяет президент и это не она отдает приказ, за кем бежать. Впрочем, думаю, она могла бы объяснить и БЭБ, и ГБР, почему из-за 335-го постановления преследовать предприятия не стоит. Что касается самого постановления, то думаю, что ситуацию все же стоило бы урегулировать Кабмину, урегулировав положения 335-го относительно договоров, которые были заключены ранее", - добавляет он.

Впрочем, в настоящее время вопрос 335-го постановления не решен ни Госаудитслужбой, ни Кабмином. И это создает реальные проблемы для предприятий и действительно подрывает обороноспособность страны.

В то же время, если ГБР из-за этого решения Госаудита приходит только к определенным предприятиям, это создает повод говорить о преследовании определенных поставщиков МО. Не исключено, что для того чтобы кому-то убрать невыгодных конкурентов.

Редакция Цензор.НЕТ обращалась за комментариями к представителям Госаудитслужбы о ситуации с прибылью, но там попросили направить официальный запрос. Редакция готова обнародовать позицию Госаудитслужбы.