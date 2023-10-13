Подрыв моста Горловка - Ясиноватая усложняет логистику россиянам, - Евлаш

Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода".

"Подрыв этой трассы станет еще одним таким звоночком для того, что поставлять группировку, расположенную южнее Бахмута, станет сложнее. Поскольку эта трасса вела от Донецка и была одна из коротких дорог, по которой противник мог быстро перебрасывать крайне необходимые ему средства. нужны", - заявил он.

Он отметил, что при такой интенсивности войны несколько дней отсутствия поставок может привести к разным последствиям, которые будут влиять на ход боевых действий.

"Плечо подвоза, конечно, увеличится, и это первый колокольчик. Точнее – второй. Первым был огневой контроль над трассой Бахмут – Горловка. Сейчас еще здесь мост взорвали", – подчеркнул Евлаш.

Он добавил, что Силы обороны будут атаковать логистические маршруты окупантов до тех пор, пока не перережут все и не обескровят группировки российских сил на этом направлении. Хотя россияне будут пытаться находить другие пути снабжения, например, делать насыпи и временные укрепления, но такое серьезное повреждение путепроводов отразится на поставках и течении боевых действий.