Подрыв моста Горловка - Ясиноватая усложняет логистику россиянам, - Евлаш
Мост на трассе Горловка - Ясиноватая, ведущая в Донецк, была кратким путем, по которому оккупанты оперативно опрокидывали необходимые средства. Но подрыв моста значительно усложнит логистику оккупантам
Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода".
"Подрыв этой трассы станет еще одним таким звоночком для того, что поставлять группировку, расположенную южнее Бахмута, станет сложнее. Поскольку эта трасса вела от Донецка и была одна из коротких дорог, по которой противник мог быстро перебрасывать крайне необходимые ему средства. нужны", - заявил он.
Он отметил, что при такой интенсивности войны несколько дней отсутствия поставок может привести к разным последствиям, которые будут влиять на ход боевых действий.
"Плечо подвоза, конечно, увеличится, и это первый колокольчик. Точнее – второй. Первым был огневой контроль над трассой Бахмут – Горловка. Сейчас еще здесь мост взорвали", – подчеркнул Евлаш.
Он добавил, что Силы обороны будут атаковать логистические маршруты окупантов до тех пор, пока не перережут все и не обескровят группировки российских сил на этом направлении. Хотя россияне будут пытаться находить другие пути снабжения, например, делать насыпи и временные укрепления, но такое серьезное повреждение путепроводов отразится на поставках и течении боевых действий.
- Ночью на 12 октября в тылу оккупантов уничтожили мост на магистрали М04 Горловка – Ясиноватая, который был важен для их логистики. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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