Подрыв Крымского моста, Чернобыльской АЭС, вхождение подразделений – рассматриваем любые вопросы, - Данилов

Об этом Данилов сказал во время пресс-конференции по итогам заседания СНБО в Харькове, передает Еспресо.TV.



"Что касается провокаций: подрыв Крымского моста, подрыв Чернобыльской атомной станции, вхождение сюда каких-то других подразделений - мы на сегодняшний день рассматриваем любые вопросы, каждый день мы получаем от наших соответствующих служб информацию. Если речь идет о провокациях, которые будут пытаться сделать РФ, мы вполне осознаем, о чем идет речь. И здесь мы можем с вами, извиняюсь за сленг, фантазировать сколько угодно. Мы не знаем, где может произойти та или иная провокация, в каком виде она будет сделана", - сказал Данилов.



Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина не готовит и не планирует никаких провокаций ни на оккупированных Россией территориях, ни где бы то ни было.



"Вы слышали сейчас о Крымском мосте, мы слышали на сегодняшний день о Чернобыльской станции, мы слышали о территориях оккупированных Донецкой и Луганской областей, о других объектах, которые есть как на нашей территории, так и на территории оккупированного Крыма и на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей, для того, чтобы обвинить наших военных, обвинить нашу страну якобы в этих вещах... Еще раз подчеркиваю: мы этими вопросами не занимаемся и заниматься не собираемся. демократической страной, мы не можем пренебрегать жизнью тех или иных людей для решения каких-то непонятных для нас вопросов", - сказал Данилов.

Напомним, ранее волонтерский информационный проект Inform Napalm сообщил, что Россия для оправдания агрессии против Украины планирует взорвать Керченский мост .