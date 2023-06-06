Об этом сообщила благотворительная организация UAnimals .

"Мы пообщались с руководством зоопарка "Сказочная дубрава" в оккупированной Новой Каховке. Нам подтвердили, что зоопарк полностью затоплен и спастись могли только лебеди и утки", - рассказали зоозащитники.

"Человек, с которым мы говорили (не называем имя по соображениям безопасности), сказал: "Мы всеми силами пытались сохранить зоопарк в оккупации. Теперь его больше не существует", – добавили в организации.

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года. Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области.

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая обращалась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов Херсона, а президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны.

Энергоатом заявил , что это может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируемая.

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк считает , что РФ пытается разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на Украину.