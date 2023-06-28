Об этом информируют Схемы и агентство "Следствие.Инфо".

Сообщается, что командующим 205-й отдельной мотострелковой бригадой РФ, захватившей Каховскую гидроэлектростанцию, был полковник Роман Титов, а не Эдуард Шандура, как считалось ранее.

Эта бригада захватила Каховскую ГЭС в первый день полномасштабного вторжения РФ. Возглавляет подразделение Титов с августа 2022 года.

Фото: Схемы

Журналисты нашли дополнительное подтверждение смены командования 205-й бригады на странице школы №16 села Кузьминское в соцсети "ВКонтакте". Там было опубликовано письмо благодарности за подписью командира 205-й бригады Романа Титова.

Фото: Схемы

До того, как занять должность командующего 205-й бригадой, Титов руководил подразделениями, участвовавшими в боевых действиях на временно оккупированных территориях востока Украины. По информации украинской разведки, он судим за превышение служебных полномочий с применением насилия и оружия.

Полученный список бойцов 205-й бригады насчитывает почти четыре сотни человек. Журналисты смогли идентифицировать рашистов, контролировавших ГЭС. В частности Арсена Пицхелаури с позывным Грузин, принимавшего активное участие в захвате Херсонщины.

Журналисты идентифицировали сержанта инженерно-саперного батальона 205-й бригады Руслана Магомедова, награжденного орденом "За отвагу" в декабре 2022 года.

Фото: Схемы

Его награждал заместитель командира 205-й бригады с позывным Полигон, которого также идентифицировали как 36-летнего майора Дениса Мищенко. Награждение состоялось поблизости от ГЭС в Парке славы Новой Каховки.

Фото: Схемы

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главную постройку Северокрымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северокрымского канала производится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и плотины:

в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от; спровоцированного наводнения

может быть разрушена система обеспечения водой значительной части юга Украины и Крыма;

российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища;

общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов исторической катастрофы.

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .