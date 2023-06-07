Подрыв Каховской ГЭС: затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Согласно сообщению, ежегодно завод обеспечивал вселение свыше 1,5 млн экземпляров молодняка осетровых.

"В настоящее время масштабы разрушений и объемы ущерба устанавливаются. Учитывая особый охранный статус осетровых видов рыб, разрушение осетрового завода будет иметь крайне негативные последствия для экологического состояния Украины и стран Черноморского бассейна", - отметили в ведомстве.

По предварительным подсчетам министерства, в результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд гривен. Всего ущерб от гибели всех биоресурсов, по оценкам ведомства, составит до 10,5 млрд гривен.

Справка: Единственный в Украине государственный осетровый завод расположен в с. Днепровское Белозерского района Херсонской области. Он работал с 1984 года.