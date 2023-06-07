Подрыв Каховской ГЭС: затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод
В результате подрыва Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод. Это может привести к исчезновению этого вида рыб в водоемах страны
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Согласно сообщению, ежегодно завод обеспечивал вселение свыше 1,5 млн экземпляров молодняка осетровых.
"В настоящее время масштабы разрушений и объемы ущерба устанавливаются. Учитывая особый охранный статус осетровых видов рыб, разрушение осетрового завода будет иметь крайне негативные последствия для экологического состояния Украины и стран Черноморского бассейна", - отметили в ведомстве.
По предварительным подсчетам министерства, в результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 млрд гривен. Всего ущерб от гибели всех биоресурсов, по оценкам ведомства, составит до 10,5 млрд гривен.
Справка: Единственный в Украине государственный осетровый завод расположен в с. Днепровское Белозерского района Херсонской области. Он работал с 1984 года.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация 6 июня, читайте по ссылке.
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