Подрыв Каховской ГЭС: Великобритания предоставит Украине 16 млн фунтов гуманитарной помощи
Правительство Великобритании предоставит помощь Украине в размере 16 млн фунтов стерлингов для поддержки местных жителей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
"Финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, которые помогают людям, пострадавшим от наводнения, на оборудование для быстрого реагирования, жилье и предметы первой необходимости, а также на помощь пострадавшим от боевых действий и вынужденный покинуть дома", – говорится в сообщении.
Также это финансирование поможет реагировать на текущие последствия наводнения, включая инфекционные заболевания, передаваемые через воду и риски, связанные с наземными минами.
Отмечается, что Великобритания также пошлет Украине лодки, фильтры для воды, водяные насосы и резиновые сапоги.
"Финансирование будет состоять из 10 миллионов фунтов стерлингов для поддержки Движения Красного Креста, 5 миллионов фунтов стерлингов для OCHA и 1 миллиона фунтов стерлингов для МОМ", - отметили в правительстве.
Ожидается, что оборудование начнет поступать в Украину на следующей неделе.
Ситуация с подтоплением
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
Также, по данным Минкульта, на временно оккупированной территории Херсонской области дом-музей выдающейся художницы Полины Райко, вероятно, оказался под водой.
Тем временем Львовщина готовится принимать эвакуированных жителей Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС. Первые прибывают своими силами, кое-кого уже принял Убежище "Твоя опора". Кроме того, власти Львова пообещали реагировать на спекулянтов в случае повышения цен на жилье из-за подрыва Каховской ГЭС.
Также в Херсоне с гуманитарной миссией находится команда львовского Дома спасенных животных, они спасают четвероногих, страдающих подрывом Каховской ГЭС.
- Байден и Сунак заверили , что поддержка Украины будет продолжаться и дальше, несмотря на разные политические взгляды на это в странах, ведь именно США и Великобритания - страны, оказывающие наибольшую помощь Киеву.
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