Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, интенсивность подтопления уменьшается.

"В течение ночи чрезвычайные происшествия не зафиксированы, интенсивность подтопления уменьшается. Однако, из-за значительных разрушений дамбы, вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов", - отметил глава ОВА.

Также он сообщил, что в течение ночи вода начала прибывать в Белозерскую громаду.

По состоянию на утро, затоплено 1852 дома на правобережье Херсона. За помощью к ОВА ночью обратилось 13 человек, среди которых 5 жителей левого берега.

"По состоянию на 6 утра эвакуировано 1457 человек, в том числе из микрорайона Корабел вывезли 1286 человек. Только с утра оттуда помогли выбраться десяти людям", - отметил Прокудин.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в эфире Еспресо сказал: "Уровень воды перестал подниматься, а в отдельных районах, как на улице Первомайской, вода отошла".

В свою очередь сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отмечают, что за минувшие сутки спасли 52 человека, среди них 2 детей.

"Продолжаем работать и ликвидировать последствия российского террора. В настоящее время привлечены около 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС", - сказал руководитель ГСЧС Сергей Крук.

Также он отметил, что в случае необходимости ГСЧС готова привлечь еще 250 человек личного состава и более 60 единиц находящейся в резерве техники.

Ситуация с подтоплением в Николаевской области

Начальник Снигиревской МВА Иван Кухта сообщает, что в результате подрыва дамбы, в Снегиревском районе Николаевской области разрушены и затоплены мосты.

"Информация по состоянию на 07:00 утра. Мост в селе Елизаветовка разрушен. В с. Галагановка полностью затоплен. В настоящее время открыто сообщение между Снигиревкой и с. Васильевка, с. Евгеньевка, с.Павловка и с.Тамарино, с. Нововасиловка", - написал Кухта.

Отмечается, что в общине проводят эвакуацию жителей 3 домов, 43 огорода подтоплены, вода прибывает в дома.

Депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко в эфире Еспресо утвердила, что по прогнозам на утро нет угрозы подтопления Николаева.

"Есть прогнозы по подтоплению трех населенных пунктов Кинбурнской косы. Она принадлежит к национальному парку "Левобережье Святослава", поэтому имеет риск стать не полуостровом, а островом, если вода поднимется более чем на 5 м. Рядом никто не находится и не может оценить подтопление дамбы и будет ли дальше утечка воды", - сказала она.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

А ряд украинских городов заявил о готовности принять южан.

Зато командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

В свою очередь генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня. По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

А президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.

Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что подрывом ГЭС россияне доказали, что не способны удержать временно оккупированные территории. В свою очередь заместитель генсека ООН отметил, что подрыв гидроэлектростанции будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он уверил в поддержке и помощи Украине.