Подрыв Каховской ГЭС: в течение следующих 20 часов уровень воды увеличится примерно на метр, к утру затоплено 1852 дома на правобережье Херсонщины
В Херсонской области, по прогнозам ОВА, уровень воды увеличится еще на метр в течение следующих 20 часов. По состоянию на утро 7 мая, затоплено 1852 дома на правом берегу Херсона
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, интенсивность подтопления уменьшается.
"В течение ночи чрезвычайные происшествия не зафиксированы, интенсивность подтопления уменьшается. Однако, из-за значительных разрушений дамбы, вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов", - отметил глава ОВА.
Также он сообщил, что в течение ночи вода начала прибывать в Белозерскую громаду.
По состоянию на утро, затоплено 1852 дома на правобережье Херсона. За помощью к ОВА ночью обратилось 13 человек, среди которых 5 жителей левого берега.
"По состоянию на 6 утра эвакуировано 1457 человек, в том числе из микрорайона Корабел вывезли 1286 человек. Только с утра оттуда помогли выбраться десяти людям", - отметил Прокудин.
Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в эфире Еспресо сказал: "Уровень воды перестал подниматься, а в отдельных районах, как на улице Первомайской, вода отошла".
В свою очередь сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отмечают, что за минувшие сутки спасли 52 человека, среди них 2 детей.
"Продолжаем работать и ликвидировать последствия российского террора. В настоящее время привлечены около 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС", - сказал руководитель ГСЧС Сергей Крук.
Также он отметил, что в случае необходимости ГСЧС готова привлечь еще 250 человек личного состава и более 60 единиц находящейся в резерве техники.
Ситуация с подтоплением в Николаевской области
Начальник Снигиревской МВА Иван Кухта сообщает, что в результате подрыва дамбы, в Снегиревском районе Николаевской области разрушены и затоплены мосты.
"Информация по состоянию на 07:00 утра. Мост в селе Елизаветовка разрушен. В с. Галагановка полностью затоплен. В настоящее время открыто сообщение между Снигиревкой и с. Васильевка, с. Евгеньевка, с.Павловка и с.Тамарино, с. Нововасиловка", - написал Кухта.
Отмечается, что в общине проводят эвакуацию жителей 3 домов, 43 огорода подтоплены, вода прибывает в дома.
Депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко в эфире Еспресо утвердила, что по прогнозам на утро нет угрозы подтопления Николаева.
"Есть прогнозы по подтоплению трех населенных пунктов Кинбурнской косы. Она принадлежит к национальному парку "Левобережье Святослава", поэтому имеет риск стать не полуостровом, а островом, если вода поднимется более чем на 5 м. Рядом никто не находится и не может оценить подтопление дамбы и будет ли дальше утечка воды", - сказала она.
Подрыв Каховской ГЭС
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.
В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.
А ряд украинских городов заявил о готовности принять южан.
Зато командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.
В свою очередь генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня. По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.
А президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.
Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.
А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.
Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что подрывом ГЭС россияне доказали, что не способны удержать временно оккупированные территории. В свою очередь заместитель генсека ООН отметил, что подрыв гидроэлектростанции будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.
Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он уверил в поддержке и помощи Украине.
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