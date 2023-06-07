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Подрыв Каховской ГЭС: в Олешках есть первые погибшие, - мэр Рищук

7 июня, 2023 среда
19:05
Война с Россией

В оккупированном городе Олешки в Херсонской области уже есть первые погибшие в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС

Об этом рассказал городской голова оккупированного города Евгений Рыщук в эфире Еспресо.

"Когда был взорван Антоновский мост, оккупанты отобрали все плавсредства. В городе нет лодок. Люди самоорганизуются и начали снимать других с крыш. Есть информация, что в подтопленных населенных пунктах россияне людей не выпускают. Они издеваются над людьми. МЧС РФ не подключилось к решению проблем людей, те сами по себе спасаются. Люди собираются в центре города, в больнице - там больше 300 человек. Люди ищут убежища, где было бы сухо, была крыша над головой и выживать.С электроэнергией проблемы, есть уже проблемы с питьевой водой - большинство людей брали ее из скважин, которые были дома. Сейчас туда может попасть инфекция и заразить людей", - сказал он.

Рыщук сообщил о первых погибших в результате подтопления.

"Уже есть информация о первых погибших в Олешках. Мне пришла подтвержденная информация. Написано: "Уже есть информация о погибших". Сколько людей, я еще не знаю", - заявил мэр.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

А ряд украинских городов заявил о готовности принять южан.

В то  же время командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

В свою очередь генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня. По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

А президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.

Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что подрывом ГЭС россияне доказали, что неспособны удержать временно оккупированные территории. Заместитель генсека ООН отметил, что подрыв гидроэлектростанции будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он заверил в поддержке и помощи Украине.

Херсонщина
оккупированные территории
Каховская ГЭС
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