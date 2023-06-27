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Подрыв Каховской ГЭС: в Одесской области наблюдается цветение воды в Черном море, запрещено купаться то ловить рыбу

27 июня, 2023 вторник
14:45
Общество

На Одесчине в акватории Черного моря нормализуется соленость воды, однако наблюдается цветение из-за попадания загрязненных вод в результате подрыва Каховской ГЭС

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он отметил, что соленость воды в акватории Черного моря выравнивается. По словам главы Одесской ОВА, через неделю соленость должна прийти в норму. Также биохимические характеристики находятся в норме.

Однако в результате попадания загрязненных вод после подрыва россиянами Каховской ГЭС в море наблюдается цветение.

"Имеем другую проблему – цветение Черного моря из-за попадания загрязненных вод, принесенных течением после вражеского подрыва Каховской ГЭС. К сожалению, фиксируем заморные явления, уничтожение животного и растительного мира – фактически экоцид", – подчеркнул Кипер.

Глава ОВА напомнил жителям о запрете купания и вылове рыбы в Черном море.

Влияние подрыва Каховской ГЭС на состояние акватории Черного моря

Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке.

Олег Листопад, эколог, эксперт Сети защиты национальных интересов ANTS, отметил, что природа очень гибкая, но резкие изменения могут нести катастрофические последствия для экосистем. По его словам, все, что вынесет вода в Черное море в результате подрыва Каховской ГЭС, превратит его в органическую кашу.

7 июня Министерство здравоохранения допустило вероятность вспышки холеры в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов.

10 июня мэр Одессы Труханов заявил, что мины из затопленной россиянами части Херсонщины, прибиваемые течением к пляжам города Одессы, будут сразу уничтожаться. Транспортировать их на полигон невозможно.

Пробы морской воды в акватории Одессы 14 июня показали, что в результате подрыва Каховской ГЭС произошло резкое падение солености. Тогда же руководитель департамента экологии Одесской областной военной администрации Павел Буланович сообщил во время брифинга, что в Одесском районе в акватории Черного моря обнаружены три пробы воды с сальмонеллой и кишечной инфекцией. Инфекцию обнаружили на пляже Ланжерон, городе Черноморск и 16-й станции Большого Фонтана.

Также на побережье Черного моря в результате подрыва Каховской ГЭС вынесло более 200 тритонов, занесенных в Красную книгу. 55 удалось спасти, еще 149 животных были обнаружены погибшими.

В Украинском национальном центре экологии моря спрогнозировали, что в результате подрыва Каховской ГЭС – Одесчина может забыть о курортном сезоне в год. По словам ученого, одна из главных проблем, возникших из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС - это заниженная соленость воды в Черном море.

17 июня власти Одессы запретили жителям купаться в водоемах области и ловить рыбу. В воде обнаружили большое количество опасных инфекций. Кроме того, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС к берегам Болгарии и Турции течением принесло более 150 мертвых дельфинов из Украины. Также продолжает гибнуть рыба.

Одесса
Одещина
Каховская ГЭС
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