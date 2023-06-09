Подрыв Каховской ГЭС: в МВД сообщили о гибели по меньшей мере 5 человек, 13 считают пропавшими без вести
В результате затопления населенных пунктов, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС, погибли по меньшей мере 5 человек. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести
Об этом сообщил руководитель штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.
Так, в Херсонской области фактически подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной.
"Эвакуированы 2412 человек. Погибли 4 человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий - 11. Без вести пропавшими считаются 13 человек", - говорится в сообщении ведомства.
В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта. Эвакуировано 825 человек. 1 человек погиб.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
- 9 июня СБУ обнародовала перехват , доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ.
- Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь .
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