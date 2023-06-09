Об этом сообщил руководитель штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.

Так, в Херсонской области фактически подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) – на подконтрольной Украине территории, 14 – на временно оккупированной.

"Эвакуированы 2412 человек. Погибли 4 человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий - 11. Без вести пропавшими считаются 13 человек", - говорится в сообщении ведомства.

В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта. Эвакуировано 825 человек. 1 человек погиб.