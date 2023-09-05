Подрыв Каховской ГЭС: в Минобороны заявили, что количество погибших может быть значительно больше

Об этом на брифинге сообщил представитель Управления по экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дудар.

По его словам, в настоящее время установлено, что в результате июньских событий погибли 32 человека, пострадали – 28.

Кроме этого, еще 39 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Однако эти данные не учитывают вероятные жертвы на временно оккупированных территориях.

"Свыше 68% затопленной территории - это оккупированная территория и сколько там погибло людей неизвестно. Есть определенная информация, что многие (погибли - ред.), потому что Россия не занималась эвакуацией населения", - подчеркнул Дудар.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .

Правительство на заседании 18 июля утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС.

В августе в Укргидроэнерго отметили , что разработка экспериментального проекта восстановления Каховской ГЭС займет два года, а ее строительство будет длиться около шести лет.