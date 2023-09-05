Подрыв Каховской ГЭС: в Минобороны заявили, что количество погибших может быть значительно больше
Количество погибших в результате подрыва Россией плотины Каховской ГЭС может быть значительно больше из-за отсутствия проверенных данных с временно оккупированных территорий
Об этом на брифинге сообщил представитель Управления по экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дудар.
По его словам, в настоящее время установлено, что в результате июньских событий погибли 32 человека, пострадали – 28.
Кроме этого, еще 39 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Однако эти данные не учитывают вероятные жертвы на временно оккупированных территориях.
"Свыше 68% затопленной территории - это оккупированная территория и сколько там погибло людей неизвестно. Есть определенная информация, что многие (погибли - ред.), потому что Россия не занималась эвакуацией населения", - подчеркнул Дудар.
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.
20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.
Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .
Правительство на заседании 18 июля утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС.
В августе в Укргидроэнерго отметили , что разработка экспериментального проекта восстановления Каховской ГЭС займет два года, а ее строительство будет длиться около шести лет.
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