Об этом в эфире телемарафона 26 июня сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"По состоянию на сегодняшний день прогноз средневзвешенный: ожидается, что зерновых будет собрано около 46 млн тонн. Это, к сожалению, меньше, чем в прошлом году. Уменьшение составляет примерно 5-7%", - сказал чиновник.

В то же время Высоцкий отметил, что внутреннее потребление зерновых составляет 18 млн тонн.

"Поэтому даже собирая 46 млн тонн, это все равно в 2,5 раза больше, чем внутренняя потребность. Соответственно какого-то риска для дефицита зерновых для внутренних целей на сегодня нет", - подчеркнул первый замминистра.