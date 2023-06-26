Подрыв Каховской ГЭС: в Минагрополитики спрогнозировали уменьшение урожая зерновых на 5-7%
Урожай зерновых в Украине ожидается на уровне около 46 млн тонн, что на 5-7% меньше по сравнению с прошлым годом. Это связано с подрывом Каховской ГЭС
Об этом в эфире телемарафона 26 июня сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
"По состоянию на сегодняшний день прогноз средневзвешенный: ожидается, что зерновых будет собрано около 46 млн тонн. Это, к сожалению, меньше, чем в прошлом году. Уменьшение составляет примерно 5-7%", - сказал чиновник.
В то же время Высоцкий отметил, что внутреннее потребление зерновых составляет 18 млн тонн.
"Поэтому даже собирая 46 млн тонн, это все равно в 2,5 раза больше, чем внутренняя потребность. Соответственно какого-то риска для дефицита зерновых для внутренних целей на сегодня нет", - подчеркнул первый замминистра.
- 6 июня россияне взорвали плотину Каховской ГЭС. Подробно об этом читайте по ссылке .
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