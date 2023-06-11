Подрыв Каховской ГЭС: в Черном море резко снизилась соленость воды
После подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС в Черном море резко снизилась соленость воды
Об этом сообщили 11 июня в telegram-канале штаба ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС российскими террористами.
Специалистами Государственной экологической инспекции отобраны пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16-й станции Большого фонтана.
По результатам лабораторных исследований выявлено превышение:
- Новая Дофиновка (243 причал): взвешенные вещества – в 1,6 раза; железо общее – в 9 раз; соленость ниже нормы в 2,7 раза.
- Ланжерон: железо общее – в 5,2 раза; соленость ниже нормы в 2,9 раза.
- 16 станция Большого фонтана: взвешенные вещества – в 1,1 раза; железо общее – в 3,4 раза; соленость ниже нормы в 2,9 раза.
Напомним, 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, полностью разрушен. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
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