Об этом сообщили 11 июня в telegram-канале штаба ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС российскими террористами.

Специалистами Государственной экологической инспекции отобраны пробы морской воды в Одессе в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16-й станции Большого фонтана.

По результатам лабораторных исследований выявлено превышение:

Новая Дофиновка (243 причал): взвешенные вещества – в 1,6 раза; железо общее – в 9 раз; соленость ниже нормы в 2,7 раза.

Ланжерон: железо общее – в 5,2 раза; соленость ниже нормы в 2,9 раза.

16 станция Большого фонтана: взвешенные вещества – в 1,1 раза; железо общее – в 3,4 раза; соленость ниже нормы в 2,9 раза.

Напомним, 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, полностью разрушен. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.