Подрыв Каховской ГЭС: в Болгарию и Турцию принесло течением более 150 мертвых дельфинов
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС к берегам Болгарии и Турции течением принесло более 150 мертвых дельфинов из Украины. Также продолжает гибнуть рыба
Такие данные от экологов привел в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"На берегах Черного моря в Болгарии и Турции находят тела дельфинов из украинских берегов. Зафиксировано более 150 официальных случаев. Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лис и зайцев из южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных", - написал он.
По его словам, 95 тысяч тонн рыбы погибли в Каховском водохранилище, которое обмелело в результате подрыва ГЭС.
Пятна смазки и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру и могут добраться до Средиземного моря, отметил Ермак.
"Более 50 тысяч гектаров украинских лесов затоплено и, по меньшей мере, половина из них погибнет. Это больше, чем площадь лесов Исландии", - написал руководитель ОП.
"За экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов", – подчеркнул Ермак.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- По состоянию на 20 июня в Херсонской области подтопленным остается 21 населенный пункт , а в акватории Николаева вода на уровне +18 см.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.01
- Актуальное
- Важное