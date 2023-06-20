Такие данные от экологов привел в своем Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"На берегах Черного моря в Болгарии и Турции находят тела дельфинов из украинских берегов. Зафиксировано более 150 официальных случаев. Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лис и зайцев из южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных", - написал он.

По его словам, 95 тысяч тонн рыбы погибли в Каховском водохранилище, которое обмелело в результате подрыва ГЭС.

Пятна смазки и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру и могут добраться до Средиземного моря, отметил Ермак.

"Более 50 тысяч гектаров украинских лесов затоплено и, по меньшей мере, половина из них погибнет. Это больше, чем площадь лесов Исландии", - написал руководитель ОП.

"За экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов", – подчеркнул Ермак.