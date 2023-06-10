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Подрыв Каховской ГЭС: с подтопленных территорий эвакуировали 2588 человек

10 июня, 2023 суббота
10:25
Война с Россией

По состоянию на субботу, 10 июня, с подтопленных территорий в результате подрыва Каховской ГЭС эвакуировали 2588 человек

Об этом сообщили в telegram-канале МВД Украины.

Добавляется, что спасены 615 человек, среди которых 30 детей. Также оказана психологическая помощь 298 людям и развернута работа 9 эвакуационных пунктов.

Підрив Каховської ГЕС: евакуація населення

Фото: МВД Украины

"С начала работ в Службу спасения поступило 972 обращения от граждан. По предварительным данным, всего подтоплено 35 населенных пунктов и 3763 дома на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине , что повлекло за собой массовый мор рыб. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду 7 июня подтопления держались в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 10 июня сообщалось , что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров.

Общество
Украина
Херсонщина
Военные новости
Каховская ГЭС
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