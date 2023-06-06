Подрыв Каховской ГЭС произошел изнутри, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты совершили подрыв, о котором давно намекали и шантажировали. Доступ к объекту был только у россиян. По результатам разрушений видим, что взрывчатка была заложена изнутри и подрыв произошел изнутри. Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, рассчитывая на то, что это испугает и остановит контрнаступление Сил обороны Украины", - подчеркнула Гуменюк.

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:

в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения

может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма

российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища

общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий, которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.