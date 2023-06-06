Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Подрыв Каховской ГЭС произошел изнутри, - Гуменюк
Эксклюзив

Подрыв Каховской ГЭС произошел изнутри, - Гуменюк

6 июня, 2023 вторник
11:37
Война с Россией

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что подрывом Каховской ГЭС захватчики пытаются остановить контрнаступление ВСУ

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты совершили подрыв, о котором давно намекали и шантажировали. Доступ к объекту был только у россиян. По результатам разрушений видим, что взрывчатка была заложена изнутри и подрыв произошел изнутри. Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, рассчитывая на то, что это испугает и остановит контрнаступление Сил обороны Украины", - подчеркнула Гуменюк.

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главную постройку Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северо-Крымского канала производится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и дамбы:

  • в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения
  • может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма
  • российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища
  • общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы"

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий, которые следует выполнить в случае подрыва дамбы водохранилища.

  • Во вторник, 6 июня, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС. Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, ведь затопление грозит 80 населенным пунктам.
  • Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко отметил, что оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, около 11 утра вода достигнет критического уровня.
  • По словам руководителя Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне взорвали часть конструкции и используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Силы обороны, давить на Украину в целом, не имея сил уже больше ждать, откуда же пойдет то контрнаступление.
Новости
военные силы Украины
Херсонщина
Военные новости
наступление ВСУ
Каховская ГЭС
Читайте также:
Володимир Путін
5 июня, 2023 понедельник
Путин сделал временный выбор в игре со своими приближенными - дипломат Бессмертный
Кремль
5 июня, 2023 понедельник
Атака дронов на Кремль была совершена украинскими агентами с территории РФ, - CNN
путін
5 июня, 2023 понедельник
В РФ по радио запустили экстренное "обращение" Путина о нападении Украины и всеобщей мобилизации
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.83
    Покупка 36.83
    Продажа 37.41
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
6 июня
12:27
Live
Подрыв Каховской ГЭС: актуальная ситуация, последствия, реакции Украины и мира. Текстовый онлайн
12:16
Кулеба выразил возмущение намеками некоторых СМИ о возможной причастности Украины к подрыву Каховской ГЭС
12:03
OPINION
Звезда Коломойского окончательно закатилась
12:00
Враг на Донетчине пытается вести штурмовые действия, в то же время на Запорожье обороняется, - ВСУ
11:55
нефть
Мировые цены на нефть упали после объявления о сокращении добычи в Саудовской Аравии
11:48
В Apple анонсировали версию iOS 17: какие обновленные функции появятся в iPhone
11:45
Инфографика
Каким населенным пунктам Херсонщины потенциально грозит подрыв Каховской ГЭС
11:42
После подрыва Каховской ГЭС Зеленский провел срочное заседание СНБО: среди основных вопросов – эвакуация людей
11:39
Партнерский материал
Комфорт для самых маленьких: в Боярском роддоме появилось альтернативное отопление
11:26
В результате вражеских обстрелов повреждены сети облэнерго в 5 регионах Украины
11:15
Обновлено
ООН
"Реакция на подрыв Каховской ГЭС": в Twitter ООН появилось сообщение о дне русского языка, пользователи сети прокомментировали
11:08
Обновлено
Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва: затопление грозит 80 населенным пунктам, продолжается эвакуация жителей Херсонщины
11:03
Иран
Иран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету
11:02
Эксклюзив
Расшатывание передних рубежей противника является элементом контрнаступления ВСУ, - офицер ВСУ Лапин
10:59
Дело "Украина против России": в Международном суде ООН начинаются публичные слушания
10:57
На фото Каховская ГЭС
Каховскую ГЭС взорвал 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады из Будённовска Ставропольского края
10:53
Обзор
Теракт на Каховской ГЭС, контрнаступление ВСУ на нескольких направлениях, сеть "дроновых диверсантов" в РФ. Акценты мировых СМИ 6 июня
10:31
Кремль
Кремль использует внутренние резервы армии для подавления повстанцев, - ГУР
10:17
Инфографика
доллар
Курс валют на 6 июня: какова актуальная цена доллара и евро в банках
10:14
Эксклюзив
Севернее Авдеевки ВСУ имеют оперативный успех, - начальник ГВА Барабаш
10:02
OPINION
Москве нужно вырвать ядерные зубы
09:51
Обновлено
Подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, ситуация контролируемая, - Энергоатом
09:40
Эксклюзив
Подрывом Каховской ГЭС оккупанты пытаются задержать действия ВСУ, - Згурец
09:30
За последние 48 часов на многих участках фронта в Украине усилились боевые действия, - британская разведка
09:11
Microsoft
Microsoft выплатит $20 млн, чтобы урегулировать обвинения США из-за сбора личной информации о детях
08:53
Гуменюк сказала, зачем россияне взорвали Каховскую ГЭС
08:38
Эксклюзив
Около 11 утра ожидаем критического подъема уровня воды в реке Днепр, - глава Херсонского облсовета Самойленко
08:16
Инфографика
ВСУ уничтожили за сутки вражеский вертолет, 23 дрона и 800 военных армии РФ
08:03
OPINION
Пригожин – Скуратов, Медведев – Лжедмитрий
07:59
ВСУ за сутки ликвидировали около 230 окупантов на трех направлениях, - Генштаб
07:41
OPINION
Николай Княжицкий
О культуре и горючем
07:28
Обновлено
Повреждены водопровод и жилые дома: последствия вечернего ракетного удара по Харькову
07:18
Маск: Китай планирует ввести правила использования искусственного интеллекта
06:53
Обновлено
Ночная массированная атака: сбито 35 ракет, в Киеве обломками повреждены линии электропередачи и частично выбиты окна магазина
06:03
Раскол между вагнеровцами и минобороны РФ снижает их боеспособность, - ISW
05:56
Энтони Блинкен
Блинкен: Иран не может и не получит ядерного оружия
05:04
Ллойд Остин
"Они не могут быть сильными во всех местах": глава Пентагона объяснил, как ВСУ могут прорвать оборону РФ
04:38
Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18, - СМИ
04:01
В России массовое отравление сидром: около 20 человек скончались, десятки госпитализированы
02:50
совбез ООН
Генассамблея ООН 6 июня планирует обновить состав Совбеза: среди претендентов – Беларусь
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV