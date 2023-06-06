Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль в telegram .

По его словам, из Фонда восстановления выделено 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов.

"Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также выделяем Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям почти 846 млн. грн. на обеспечение потребностей регионов в питьевой воде", - написал Шмигаль.

Он добавил, что руководителем работ по ликвидации последствий террористической атаки РФ на Каховскую ГЭС назначен министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Создаем штаб по ликвидации последствий, куда войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, представители госпредприятий", - рассказал Шмигаль.