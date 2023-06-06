Подрыв Каховской ГЭС: правительство выделило 1,5 млрд грн на новый водопровод для Кривого Рога, Никополя и Марганца
Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой
Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль в telegram .
По его словам, из Фонда восстановления выделено 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов.
"Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также выделяем Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям почти 846 млн. грн. на обеспечение потребностей регионов в питьевой воде", - написал Шмигаль.
Он добавил, что руководителем работ по ликвидации последствий террористической атаки РФ на Каховскую ГЭС назначен министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Создаем штаб по ликвидации последствий, куда войдут министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, представители госпредприятий", - рассказал Шмигаль.
- Во вторник, 6 июня, российскими оккупационными войсками был совершен подрыв Каховской ГЭС. Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, ведь затопление грозит 80 населенным пунктам.
- По словам руководительницы Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне взорвали часть конструкции и используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Силы обороны .
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что российские военные заменяли Каховскую ГЭС еще в прошлом году, поэтому Украина была готова к возможному подрыву дамбы и последствиям катастрофы.
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