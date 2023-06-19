Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По состоянию на сегодняшний день продолжаются уже 14 сутки ликвидации последствий теракта.

Клименко отметил, что за сутки спасатели откачали почти 24 тысячи кубометров воды. Из 18 погибших 14 человек скончались от утопления, еще 4 – от огнестрельных ранений во время эвакуации.

По состоянию на 19 июня было эвакуировано 3773 человека и 284 животных.