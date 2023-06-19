Подрыв Каховской ГЭС: погибли 18 человек, 31 пропал без вести, затопленными остаются 39 населенных пунктов
По состоянию на 19 июня известно о 18 погибших и 31 пропавшем без вести в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. До сих пор затопленными остаются 39 населенных пунктов и 818 домов
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По состоянию на сегодняшний день продолжаются уже 14 сутки ликвидации последствий теракта.
Клименко отметил, что за сутки спасатели откачали почти 24 тысячи кубометров воды. Из 18 погибших 14 человек скончались от утопления, еще 4 – от огнестрельных ранений во время эвакуации.
По состоянию на 19 июня было эвакуировано 3773 человека и 284 животных.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
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