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Подрыв Каховской ГЭС: погибли 18 человек, 31 пропал без вести, затопленными остаются 39 населенных пунктов

19 июня, 2023 понедельник
21:54
Война с Россией

По состоянию на 19 июня известно о 18 погибших и 31 пропавшем без вести в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. До сих пор затопленными остаются 39 населенных пунктов и 818 домов

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По состоянию на сегодняшний день продолжаются уже 14 сутки ликвидации последствий теракта.

Клименко отметил, что за сутки спасатели откачали почти 24 тысячи кубометров воды. Из 18 погибших 14 человек скончались от утопления, еще 4 – от огнестрельных ранений во время эвакуации.

По состоянию на 19 июня было эвакуировано 3773 человека и 284 животных.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
  • Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской и Николаевской областях в зоне риска оказались 147 учреждений культуры и художественного образования.
  • 17 июня сообщалось, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Национальные парки "Великий Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню.
  • По состоянию на вечер субботы, 17 июня, известно о 16 погибших в результате подрыва Каховской ГЭС.
  • В ЦНС рассказали, что во временно оккупированных Олешках на левобережье Херсонщины могли погибнуть по меньшей мере 500 человек в результате подрыва Каховской ГЭС.
Общество
Каховская ГЭС
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