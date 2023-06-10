Подрыв Каховской ГЭС: площадь затопленных территорий Херсонщины уменьшилась вдвое
На вечер субботы, 10 июня, площадь затопленных территорий Херсонской области уменьшилась практически вдвое
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Вода отошла из Николаевки, Львовского и Ольговки Бериславского района.
"По сравнению с утром средний уровень подтопления понизился на 27 см и сейчас составляет 4,45 м. Площадь затопленных территорий уменьшилась практически вдвое. До сих пор подтопленными остаются 32 населенных пункта на правобережье. Под водой 3784 жилых дома", - сказал Прокудин.
По словам главы ОВА, из опасных населенных пунктов эвакуировали 2699 человек, из них 178 детей и 67 маломобильных.
Фото: Дмитрий Дидора
Ситуация с подтоплением
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине, что повлекло за собой массовый мор рыб.
Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
На вечер четверга, 8 июня, в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.
Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.
По состоянию на вечер субботы, 10 июня 2023 года, украинскими властями проведена эвакуация более трех тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.
С субботы, 10 июня, в Херсонской области были введены ограничения на пользование водой из акватории реки Днепр.
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