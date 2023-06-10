Подрыв Каховской ГЭС: площадь затопленных территорий Херсонщины уменьшилась вдвое

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Вода отошла из Николаевки, Львовского и Ольговки Бериславского района.

"По сравнению с утром средний уровень подтопления понизился на 27 см и сейчас составляет 4,45 м. Площадь затопленных территорий уменьшилась практически вдвое. До сих пор подтопленными остаются 32 населенных пункта на правобережье. Под водой 3784 жилых дома", - сказал Прокудин.

По словам главы ОВА, из опасных населенных пунктов эвакуировали 2699 человек, из них 178 детей и 67 маломобильных.

Фото: Дмитрий Дидора

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области, поднялся уровень воды и на Днепропетровщине, что повлекло за собой массовый мор рыб.

Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.

На вечер четверга, 8 июня, в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.

Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.

По состоянию на вечер субботы, 10 июня 2023 года, украинскими властями проведена эвакуация более трех тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

С субботы, 10 июня, в Херсонской области были введены ограничения на пользование водой из акватории реки Днепр.