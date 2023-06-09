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Подрыв Каховской ГЭС отразится не только на ритме жизни людей, но и на культурном наследии, - Ткаченко

9 июня, 2023 пятница
09:46
Культура

В результате подрыва армией РФ Каховской ГЭС нанесен ущерб культурным объектам в ряде населенных пунктах, в частности в Олешках и Новой Каховке

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в эфире телемарафона.

"В результате подрыва Каховской ГЭС нанесен ущерб культурным объектам на левом берегу Днепра, в Олешках, Новой Каховке, непосредственно самой Каховке. Речь идет как о монументальном искусстве, например, в Новой Каховке, так и о конкретных музеях, библиотеках, клубах у всех этих городах", - проинформировал он.

В частности, Ткаченко пояснил, что масштаб ущерба подробнее можно будет оценить, когда Украина освободит эти территории.

"Важно подчеркнуть, что в принципе нанесен чрезвычайно большой вред всему культурному, экологическому слою всей той территории, которая охватывает Каховское водохранилище, потому что оно тянется и в сторону Запорожья. Никополь, Марганец, другие города будут страдать от нехватки воды. Мы будем иметь последствия. обмеление определенной части Днепра", - заметил министр.

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Также Ткаченко подчеркнул, что последствия катастрофы скажутся не только на обычном ритме жизни людей, но и на культурном наследии.

"Чтобы преодолеть эти последствия придется приложить очень много усилий и средств", - добавил он.

Министр рассказал, что пока нет полной информации о культурном ущербе, который нанесла Россия, развязав полномасштабную войну против Украины. По его словам, на сегодняшний день это более 1400 поврежденных или разрушенных объектов культурной инфраструктуры на сумму миллиарды долларов.

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Кроме того, министр подчеркнул, что для восстановления пострадавших культурных объектов нужны большие деньги, которые планируют привлекать от международных доноров и репараций РФ.

  • Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.
  • Президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС
  • Также Зеленский заявил , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.
  • Кроме того, Украина созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН по подрыву Каховской ГЭС.
Украина
Война с Россией
Новая Каховка
экологическая катастрофа
Каховская ГЭС
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