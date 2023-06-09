Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в эфире телемарафона.

"В результате подрыва Каховской ГЭС нанесен ущерб культурным объектам на левом берегу Днепра, в Олешках, Новой Каховке, непосредственно самой Каховке. Речь идет как о монументальном искусстве, например, в Новой Каховке, так и о конкретных музеях, библиотеках, клубах у всех этих городах", - проинформировал он.

В частности, Ткаченко пояснил, что масштаб ущерба подробнее можно будет оценить, когда Украина освободит эти территории.

"Важно подчеркнуть, что в принципе нанесен чрезвычайно большой вред всему культурному, экологическому слою всей той территории, которая охватывает Каховское водохранилище, потому что оно тянется и в сторону Запорожья. Никополь, Марганец, другие города будут страдать от нехватки воды. Мы будем иметь последствия. обмеление определенной части Днепра", - заметил министр.

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Также Ткаченко подчеркнул, что последствия катастрофы скажутся не только на обычном ритме жизни людей, но и на культурном наследии.

"Чтобы преодолеть эти последствия придется приложить очень много усилий и средств", - добавил он.

Министр рассказал, что пока нет полной информации о культурном ущербе, который нанесла Россия, развязав полномасштабную войну против Украины. По его словам, на сегодняшний день это более 1400 поврежденных или разрушенных объектов культурной инфраструктуры на сумму миллиарды долларов.

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Кроме того, министр подчеркнул, что для восстановления пострадавших культурных объектов нужны большие деньги, которые планируют привлекать от международных доноров и репараций РФ.