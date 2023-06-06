Подрыв Каховской ГЭС: оккупанты пытаются попасть на правый берег Днепра под видом эвакуируемых гражданских
Россияне хотят попасть на правый берег Днепра под видом гражданских, эвакуируемых из затопленного в результате подрыва Каховской ГЭС левобережья Херсонщины
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются смешаться с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра. Таким образом, оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
- 6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего произошло затопление ряда населенных пунктов.
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