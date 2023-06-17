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Подрыв Каховской ГЭС: МВД заявило об увеличении числа погибших

17 июня, 2023 суббота
23:09
Война с Россией

По состоянию на вечер субботы, 17 июня, известно о 16 погибших в результате подрыва Каховской ГЭС

Об этом сообщает МВД Украины.

Подтопленными остаются 1300 домов. В частности, 1274 – на территории Херсонской и 26 – Николаевской областей.

Эвакуировано 3614 человек, среди них 474 – дети и 80 – маломобильные.

Погибли 16 человек: 14 – на Херсонщине и 2 – на Николаевщине. Пропавшими без вести считается 31 человек.

"Полиция приняла более 4800 заявлений граждан о повреждении имущества. Проверили 13,5 тысячи квартир и домов. Враг продолжает кошмарить Херсон обстрелами. Но наши люди несокрушимые: ликвидационные работы продолжаются. Все службы работают, несмотря на российские террористические атаки", - добавили в МВД.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.

  • 12 июня сообщалось о 10 погибших и 20 раненых в Херсонской области в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Без вести пропавшими считались 35 человек.

  • Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской и Николаевской областях в зоне риска оказались 147 учреждений культуры и художественного образования.

  • По состоянию на 18:00 пятницы, 16 июня, в Херсонской области подтопленными оставались 28 населенных пунктов.
Украина
Россия
Николаевщина
Херсонщина
Военные новости
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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