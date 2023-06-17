Об этом сообщает МВД Украины.

Подтопленными остаются 1300 домов. В частности, 1274 – на территории Херсонской и 26 – Николаевской областей.

Эвакуировано 3614 человек, среди них 474 – дети и 80 – маломобильные.

Погибли 16 человек: 14 – на Херсонщине и 2 – на Николаевщине. Пропавшими без вести считается 31 человек.

"Полиция приняла более 4800 заявлений граждан о повреждении имущества. Проверили 13,5 тысячи квартир и домов. Враг продолжает кошмарить Херсон обстрелами. Но наши люди несокрушимые: ликвидационные работы продолжаются. Все службы работают, несмотря на российские террористические атаки", - добавили в МВД.