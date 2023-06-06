Об этом сообщили в telegram-канале Энергоатома.

Известно, что из-за подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС.

"Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 08:00 уровень воды составляет 16,6 метра и этого достаточно для нужд станции", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Энергоатом мониторит ситуацию и следит за действиями рашистов на ЗАЭС вместе с другими международными организациями, присутствующими на станции, в частности МАГАТЭ.

В эфире национального телемарафона начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ситуация остается контролируемой.

"Не надо нагнетать ситуацию, работают специалисты во избежание последующей техногенной катастрофы. Ситуация контролируемая", - сказала она.