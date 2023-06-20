Подрыв Каховской ГЭС: количество погибших возросло до 21 человека, подтопленными остаются 595 домов
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погиб по меньшей мере 21 человек, по состоянию на 20 июня подтопленными остаются 595 домов в Херсонской области
Об этом сообщил министр внутренних дел и руководитель штаба ликвидации последствий катастрофы Игорь Клименко в telegram .
"Из-за действия врага, к сожалению, растет число погибших и раненых. В настоящее время 21 человек погиб, в том числе 5 — в результате прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 — наши ликвидаторы", - рассказал Клименко.
Он добавил, что подтопленными остаются 595 домов Херсонской области, однако эпидемиологическая ситуация стабильна и контролируема.
"Вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы. Но в очередной раз напоминаю о строгом запрете вылова и употребления в пищу рыбы в пострадавших районах. Работают специальные патрули, которые отслеживают такие факты", - предупредил Клименко.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- В ЦНС рассказали , что во временно оккупированных Олешках на левобережье Херсонщины могло погибнуть по меньшей мере 500 человек в результате подрыва Каховской ГЭС.
- По состоянию на 19 июня было известно о 18 погибших и 31 пропавшем без вести в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. До сих пор затопленными остаются 39 населенных пунктов и 818 домов.
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