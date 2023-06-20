Об этом сообщил министр внутренних дел и руководитель штаба ликвидации последствий катастрофы Игорь Клименко в telegram .

"Из-за действия врага, к сожалению, растет число погибших и раненых. В настоящее время 21 человек погиб, в том числе 5 — в результате прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 — наши ликвидаторы", - рассказал Клименко.

Он добавил, что подтопленными остаются 595 домов Херсонской области, однако эпидемиологическая ситуация стабильна и контролируема.

"Вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы. Но в очередной раз напоминаю о строгом запрете вылова и употребления в пищу рыбы в пострадавших районах. Работают специальные патрули, которые отслеживают такие факты", - предупредил Клименко.