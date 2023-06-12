Об этом сообщает .Министерство внутренних дел Украины в телеграм.

По состоянию на 13:00 12 июня среди погибших в результате подрыва Каховской ГЭС восемь человек в Херсонской области, двое - в Николаевской.

Как сообщили в МВД, в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов, из них 32 - на подконтрольной территории, 14 - на временно оккупированной. В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт.

Всего из двух областей удалось эвакуировать 3725 человек, из которых 372 ребенка и 76 маломобильных.

В Днепропетровской области отсутствует водоснабжение почти 165 тыс. абонентов в 32 населенных пунктах. Продолжается подвоз воды и поиск вариантов ее стабильной подачи.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, фиксируется стабильное понижение уровня воды в подтопленных населенных пунктах. Жители Херсонской области обращаются в полицию с сообщениями о подтоплении личного имущества. Зафиксировано 1927 заявлений.