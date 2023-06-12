Подрыв Каховской ГЭС: количество погибших возросло до 10 человек, пропавших без вести - до 42
В результате подтопления из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Херсонской и Николаевской областях погибли 10 человек. 42 человека, в том числе семеро детей, считаются пропавшими без вести
Об этом сообщает .Министерство внутренних дел Украины в телеграм.
По состоянию на 13:00 12 июня среди погибших в результате подрыва Каховской ГЭС восемь человек в Херсонской области, двое - в Николаевской.
Как сообщили в МВД, в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов, из них 32 - на подконтрольной территории, 14 - на временно оккупированной. В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт.
Всего из двух областей удалось эвакуировать 3725 человек, из которых 372 ребенка и 76 маломобильных.
В Днепропетровской области отсутствует водоснабжение почти 165 тыс. абонентов в 32 населенных пунктах. Продолжается подвоз воды и поиск вариантов ее стабильной подачи.
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, фиксируется стабильное понижение уровня воды в подтопленных населенных пунктах. Жители Херсонской области обращаются в полицию с сообщениями о подтоплении личного имущества. Зафиксировано 1927 заявлений.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена.
- В МВД Украины сообщили о начале эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережье реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон - остров Корабль.
- По состоянию на вечер 11 мая средний уровень воды в Херсонской области упал до отметки 3,93 метра, показатель продолжает уменьшаться.
- 12 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила , что к спасению людей с левого берега Херсонщины привлекается слишком много внимания. Такая операция очень опасна и требует абсолютной информационной тишины.
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