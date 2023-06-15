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Эксклюзив

Подрыв Каховской ГЭС: Гаагский суд должен выдать еще один ордер на арест Путина, - Наливайченко

15 июня, 2023 четверг
21:14
Война с Россией

Гаагский трибунал должен выдать пожизненный ордер на арест президента РФ Владимира Путина за подрыв Каховской ГЭС, что важно для более масштабной конфискации российских активов

Об этом заявил народный депутат, экспредседатель СБУ Валентин Наливайченко в эфире Еспресо.

"Еще один ордер и для Путина, и для других военных руководителей, причастных к совершению этого теракта, к подрыву плотины (Каховской ГЭС, – ред.), к применению оружия массового уничтожения через затопление гражданских территорий нашего государства и нанесение огромного экологического и человеческого ущерба. Именно поэтому в международном праве подрыв плотин квалифицируют как применение оружия массового уничтожения. Наказание неизбежно, а ордер выдают пожизненно", - подчеркнул он.

Валентин Наливайченко отметил, что решение Гаагского трибунала важно и для более масштабной конфискации российских активов во всем мире.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное ход событий - здесь .
  • 14 июня Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС военным преступлением.
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Владимир Путин
Херсонщина
Гаагский трибунал
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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