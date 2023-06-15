Об этом заявил народный депутат, экспредседатель СБУ Валентин Наливайченко в эфире Еспресо.

"Еще один ордер и для Путина, и для других военных руководителей, причастных к совершению этого теракта, к подрыву плотины (Каховской ГЭС, – ред.), к применению оружия массового уничтожения через затопление гражданских территорий нашего государства и нанесение огромного экологического и человеческого ущерба. Именно поэтому в международном праве подрыв плотин квалифицируют как применение оружия массового уничтожения. Наказание неизбежно, а ордер выдают пожизненно", - подчеркнул он.

Валентин Наливайченко отметил, что решение Гаагского трибунала важно и для более масштабной конфискации российских активов во всем мире.