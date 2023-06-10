Подрыв Каховской ГЭС: эвакуировано уже более 3 тысяч человек, - Зеленский

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"По состоянию на данный момент на территории Херсонской и Николаевской областей эвакуировано уже более трех тысяч человек. Но, опять-таки, это только свободная территория, подконтрольная нам. На оккупированной территории только на некоторых участках удается помочь людям: российские террористы делают все, чтобы жертв" катастрофы было как можно больше", - отметил он.

При этом там продолжаются российские обстрелы – "и даже эвакуационных точек".

"Никакой реальной помощи людям в затопленных районах - не ради пропаганды, а ради людей - Россия не оказывает. За все это должна быть отдельная, справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства", - подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства призвал международные организации "работать там, где мы еще не деоккупировали наши территории".

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"Каждая жизнь важна - вся Херсонщина, весь Юг. Каждый город и село. Мы будем делать все возможное, все невозможное, чтобы помощь поступила всем нашим людям", - заверил Владимир Зеленский.