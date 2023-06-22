Об этом пишет BBC со ссылкой на спутниковые снимки.

"Изображения показывают, что каналы все еще содержат воду дальше от водоема. Непонятно, сколько времени понадобится, чтобы они высохли", - говорится в сообщении.

Перед началом войны около 584 000 гектаров пахотных угодий, расположенных с обеих сторон реки Днепр, потенциально могли обслуживаться каналами. Большая часть этой территории, более половины, зависело от существующих оросительных систем.

Фото: скриншот ichef.bbci

По данным украинского правительства, в 2021 году на этих площадях было собрано около двух миллионов тонн зерновых и масличных культур.

По словам Инбал Беккер-Решеф, программного директора NASA, после разрушения плотины многие территории ниже по течению водохранилища изначально были затоплены, но долгосрочной проблемой для производства пищевых продуктов будет потеря водоснабжения из-за пересыхания больших систем каналов. "[Каналы] в основном орошают летние культуры… например кукурузу, соевые бобы, подсолнечник. Но они также орошают пшеницу, которая является озимой культурой, а затем много овощей и фруктов, таких как дыни", - добавила Беккер-Решеф.

Эта проблема уже исследуется консорциумом Harvest, занимающимся глобальной продовольственной безопасностью.