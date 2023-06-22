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Подрыв Каховской ГЭС: четыре системы оросительных каналов остались без воды, - BBC

22 июня, 2023 четверг
10:15

Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС без воды остались четыре системы оросительных каналов. Однако полностью они еще не пересохли

Об этом пишет BBC со ссылкой на спутниковые снимки.

"Изображения показывают, что каналы все еще содержат воду дальше от водоема. Непонятно, сколько времени понадобится, чтобы они высохли", - говорится в сообщении.

Перед началом войны около 584 000 гектаров пахотных угодий, расположенных с обеих сторон реки Днепр, потенциально могли обслуживаться каналами. Большая часть этой территории, более половины, зависело от существующих оросительных систем.

Підрив Каховської ГЕС

ідрив Каховської ГЕС

Фото: скриншот ichef.bbci

По данным украинского правительства, в 2021 году на этих площадях было собрано около двух миллионов тонн зерновых и масличных культур.

По словам Инбал Беккер-Решеф, программного директора NASA, после разрушения плотины многие территории ниже по течению водохранилища изначально были затоплены, но долгосрочной проблемой для производства пищевых продуктов будет потеря водоснабжения из-за пересыхания больших систем каналов. "[Каналы] в основном орошают летние культуры… например кукурузу, соевые бобы, подсолнечник. Но они также орошают пшеницу, которая является озимой культурой, а затем много овощей и фруктов, таких как дыни", - добавила Беккер-Решеф.

Эта проблема уже исследуется консорциумом Harvest, занимающимся глобальной продовольственной безопасностью.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
  • В ЦНС рассказали , что во временно оккупированных Олешках на левобережье Херсонщины могло погибнуть по меньшей мере 500 человек в результате подрыва Каховской ГЭС.
  • По состоянию на 20 июня погиб по меньшей мере 21 человек на правобережье Херсонщины.
Украина
Херсонщина
Война с Россией
Каховка
экологическая катастрофа
Каховская ГЭС
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