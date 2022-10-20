Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сейчас все в мире должны действовать мощно и быстро, чтобы не допустить нового российского теракта. И если Россия готовит такой теракт, если она всерьез рассматривает и такой сценарий, то это означает, что террористы очень ясно осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе Крым, имеем сейчас все вместе – все европейцы, все лидеры мира, все международные организации – дать понять государству-террористу, что такой теракт на Каховской ГЭС будет означать абсолютно то же, что и применение оружия массового поражения "Последствия для России должны быть соответствующими. Мир должен реагировать – превентивно. Это ключевое сейчас. Принцип превентивного реагирования на угрозы безопасности наконец-то должен стать одним из базовых для международной политики", - подчеркнул Зеленский.

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