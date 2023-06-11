Об этом информирует МВД .

На шестой день ликвидации последствий подрыва гидроэлектростанции правоохранители заявили, что в Херсонской области фактически подтопленными являются 46 населенных пунктов, из них: 32 – на подконтрольной Украине территории, это 3821 дом, а также 14 сел и городов – на временно оккупированной.

С начала трагедии удалось эвакуировать 2718 мирных жителей, из которых 190 - дети. Погибли 5 человек.

Пропавшими без вести до сих пор числятся 35 человек, из них 7 - дети.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 982 украинца, среди которых 167 детей. Один человек погиб.

"Продолжается подвоз питьевой и технической воды. Вместе с местными властями ищем возможности возвращения стабильного водоснабжения гражданам", – пишет пресс-служба.

На Днепропетровщине отсутствует водоснабжение почти 162 тыс. абонентов в 34 населенных пунктах.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду, 7 июня, подтопление держалось в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 10 июня сообщалось, что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров.

В акватории Николаева на вечер субботы, 10 июня, уровень воды составляет 84 сантиметра.

За ночь уровень воды на Херсонщине и в Николаеве, подвергшихся подтоплениям в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС, снизился.

В Черном море резко снизилась соленость воды.