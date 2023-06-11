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OPINION

Подрыв Каховской дамбы: оккупанты готовили теракт раньше – от нескольких недель до месяца

Дмитрий Снегирев
11 июня, 2023 воскресенье
08:05
Мнение Дмитрий Снегирев

Подрыв Каховской дамбы напрямую связан с событиями на Запорожской АЭС: Кремль будет создавать техногенные катастрофы на участках, где опасается контрнаступления ВСУ

Взорвав стратегический объект, россияне пытаются повлиять на характер вероятного контрнаступления Сил обороны. При этом речь идет только о Херсонском направлении, что очевидно. Последствия техногенной катастрофы коснутся и других отрезков.

Действия на Каховской ГЭС следует разглядывать как элемент глобального плана РФ.

Объясню, о чем идет речь. Той же ночью (6 июня.Ред.) под обстрелом оказался аммиакопровод на территории Купянского района. Этот участок Харьковской области рассматривается оккупантами как одно из потенциально вероятных направлений контрнаступления ВСУ. Не стоит забывать, что буквально за неделю до этих событий появилось сообщение о минировании другого критического объекта на юге – крымского завода "Титан" в оккупированном Армянске.

На мой взгляд, подрыв Каховской плотины также тесно связан с ситуацией на ЗАЭС. Речь идет о наполнении так называемых отстойников – охладителей реакторов, которое напрямую зависит от количества воды, поступающей непосредственно из Каховского водохранилища.

Таким образом Российская Федерация пошла по пути создания искусственных техногенных катастроф на всех участках возможного контрнаступления ВСУ. Не следует рассматривать ситуацию с подрывом Каховской ГЭС как отдельный эпизод.

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Российская Федерация пошла по пути создания искусственных техногенных катастроф на всех участках возможного контрнаступления ВСУ. Не следует рассматривать ситуацию с подрывом Каховской ГЭС как отдельный эпизод

Открытым остается вопрос, а именно: насколько целенаправленные действия агрессора могут отразиться на театре боевых действий и повлиять на расклад сил на фронте.

Следует отметить, что даже до крушения специалисты оценивали гипотетическую возможность прорыва ВСУ именно на Херсонском направлении путем пересечения реки Днепр как маловероятную. Реалистическим направлением украинского контрнаступления все же рассматривалась Запорожская область, не требующая форсирования водного препятствия. Но следует говорить, что это преступление готовилось россиянами заранее. Уровень воды в Каховском водохранилище, по оценкам европейских специалистов, за последнюю неделю был искусственно поднят с отметки 14 м до 17 м.

Вероятно, оккупанты высвободили определенное количество личного состава и техники, которые теперь могут перебросить на другие, потенциально опасные для себя направления. В частности, есть информация о российских войсках из прибрежной зоны частично отошли вглубь левобережья Херсонщины и готовятся к разрядке на Запорожский фронт.

Оккупанты высвободили определенное количество личного состава и техники, которые теперь могут перебросить на другие, потенциально опасные для себя направления. В частности, есть информация о российских войсках из прибрежной зоны частично отошли вглубь левобережья Херсонщины и готовятся к разрядке на Запорожский фронт.

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Также обращаю внимание на другую важную точку на карте оккупированного юга – Крымский полуостров.

По странному стечению обстоятельств (а может и не стечению) наполнение водохранилищ Крыма в летний сезон сейчас находится на уровне 80%, по оценкам оккупационной администрации. То есть запасы воды готовились раньше времени. В Северокрымском канале, по этим данным, сосредоточено около 40 млн. кубометров воды. По их прогнозам, это позволит Крыму пройти пиковый летний сезон без особых потерь. Все это свидетельствует: подготовка к теракту заняла у окупантов от нескольких недель до месяца.

Замечу, по оценкам взрывотехников, для подрыва Каховской дамбы с подобным характером разрушений необходимо от 20 до 30 тонн взрывчатых веществ. Такое количество оккупанты тоже должны были готовить заранее. Информацией о минировании россиянами машинного зала гидроэлектростанции украинская сторона владела еще в октябре прошлого года. Еще тогда рассматривались возможные последствия подрыва.

Против кого был направлен этот удар? От нехватки питьевой воды будут страдать районы, контролируемые ВСУ. Кривой Рог на 70% зависит именно от этих водных источников. Решением правительства уже выделено 120 млн грн на решение проблем с питьевой водой в Николаевской области. Основной удар этого теракта выпал на сельхозпредприятия, сосредоточенные в Херсонской, Запорожье и Днепропетровщине

Главное: против кого же был направлен этот удар? От нехватки питьевой воды будут страдать районы, контролируемые ВСУ. Кривой Рог на 70% зависит именно от этих водных источников. Решением правительства уже выделено 120 млн грн на решение проблем с питьевой водой в Николаевской области. Основной удар этого теракта пришелся на сельхозпредприятия, сосредоточенные на Херсонщине, Запорожье и Днепропетровщине. Таким образом, путём техногенной катастрофы РФ пытается спровоцировать еще и искусственный голодомор, а также заблокировать зерновое соглашение. Все эти элементы картинки складываются в один пазл.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что плотина Каховской ГЭС была под контролем России. И именно Россия несет ответственность за разрушения, вызванные этой войной.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Дмитрий Снегирев, обозреватель Эспрессо

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